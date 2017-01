Multan a Rolls-Royce con u$s 800 millones por soborno y corrupción

La fabricante de autos de lujo deberá abonar una multimillonaria multa en Brasil, Reino Unido y Estados Unidos cercana a los u$s 800 millones, tras una investigación iniciada en esos países en 2012 sobre supuestas malas prácticas de la compañía en diversos países.



En este marco, la empresa británica británica anunció anunció hoy que pagará 671 millones de libras (u$s 805 millones) a las autoridades de los tres países con el objetivo de resolver los cargos de soborno y corrupción de los que está acusada.



Según informó la agencia EFE Dow Jones, la compañía abonará 497 millones de libras a las autoridades británicas (u$s 594 millones); otros u$s 169 millones a las estadounidenses y u$s 25,6 millones a las brasileñas.



Los acuerdos significan que el fabricante británico de motores para aviones militares, barcos y submarinos nucleares pagará unos u$s 287.8 millones el primer año, indicó Rolls-Royce en un comunicado.



"Se trata de acuerdos voluntarios que resultan en la suspensión de un proceso judicial a condición de que la empresa cumpla ciertos requisitos, incluyendo el pago de una pena financiera", agregó la empresa automotriz, fabricante también de motores para el sector de la marina y la aviación.



Las autoridades de los tres países involucrados iniciaron una investigación en 2012 sobre supuestas malas prácticas de la compañía en diversos países.



El año pasado, medios británicos filtraron documentos y testimonios que sugerían que la compañía utilizó una red internacional de agentes para asegurar lucrativos contratos por medio de sobornos.



Una vez que la investigación estaba en curso, la firma admitió que sus propias pesquisas habían identificado asuntos que eran "motivo de preocupación" en mercados como Indonesia y China. El entonces consejero delegado, John Rishton, dijo que la empresa se haría cargo de cualquier negocio "indebido" que se descubriera.