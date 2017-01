Más de 80.000 usuarios de la Ciudad y el GBA empezaron el año sin luz

Más de 80.000 familias comenzaron 2017 sin luz en la Ciudad de Buenos Aires y barrios del Gran Buenos Aires.



Según datos oficiales de las mismas empresas de distribución eléctrica, durante el domingo 1º de enero 48.225 usuarios de Edesur y 34.035 usuarios de Edenor fueron afectados por cortes del suministro eléctrico. Y a muchos de ellos recién les restauraron el servicio ayer, en el transcurso del día.



"Hubo mucha demanda por las altas temperaturas; pero terminamos diciembre con un 20% menos de cortes que en diciembre de 2015, a pesar de que este mes hubo un 25% más de días con temperaturas superiores a 30º C", destacó Alejandra Martínez, responsable de Comunicación de Edesur.



Los vecinos afectados en diversos barrios, como Caballito, Almagro o Devoto, se quejaban sobre todo de la demora padecida para devolverles el servicio y la falta de información por parte de la distribuidora para ofrecer un horario estimado de solución del problema. "Estuvimos 36 horas sin luz en Villa Devoto, desde las 5 de la mañana del domingo. Tuvimos que tirar casi todo lo que teníamos en la heladera", comentó Sergio, uno de los afectados. Por Caballito los vecinos se quejaban también de la demora –que alcanzaron las 20 horas sin servicio– y de la falta de respuesta desde la empresa, en el primer día del año.



Sobre las demoras, Martínez aseguró que sí tienen cuadrillas de trabajo suficientes para resolver los cortes, pero aclaró que "se trató de un fin de semana con un 31 de diciembre donde la sensación térmica llegó a los 41º C. En general logramos reducir los tiempos de atención frente a otros años", dijo.



"Las demoras no son las ideales, por eso tenemos un plan de inversiones a 5 años, para que todos tengan una mejora calidad de servicio. Ya se empiezan a notar las mejoras. Se inauguraron subestaciones en Caballito y Quilmes; a fines de enero entrará en funcionamiento otra que beneficiará el barrio de Santa Rita y luego, en febrero, en Gerli, Lanús", comentó.



"Estamos mejorando la eficiencia en la atención de reclamos; ya hay un centro de control nuevo y otro centro de atención para atender reclamos por problemas de baja tensión para Buenos Aires. También se firmó un acuerdo con el Sindicato de Luz y Fuerza en las paritarias, para lograr mayor productividad y eficiencia".



Desde el ENRE destacaron la importancia de reclamar primero ante la distribuidora de energía (Edesur o Edenor) y luego también al ENRE, al 0800-333-3000 y anotar todos los números. "Hacemos un relevamiento de reclamos no sólo por las vías tradicionales sino también en los medios, ya sea radios, televisión, Facebook o Twitter, para saber qué usuarios están afectados e intimar a las empresas para que se presenten en las zonas de cortes".



Antes las distribuidoras podían ser multadas y el usuario indemnizado, ante un reclamo, si padecía 6 cortes semestrales mayores a 10 horas; ahora, sólo lo será si sufre 12 cortes semestrales, de más de 20 horas. Otro cambio a favor de las empresas.