Luego de 14 años, Mindlin vuelve al negocio inmobiliario con viviendas de lujo en Capital

Después de haber encabezado la semana pasada un road show por Estados Unidos y Europa para conseguir fondos frescos que le permitan incrementar sus inversiones en el mercado energético, el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin concretó ayer un paso más en otro proyecto que lo tiene trabajando a la par de sus negocios petroleros.

Se trata de su regreso al negocio del real estate, al cual había ingresado en 1991 como socio de Eduardo Elsztain en IRSA a través de su fondo Dolphin. Esta sociedad se mantuvo hasta 2003, cuando separaron actividades tras 14 años de negocios, 60 operaciones financieras e inversiones por más de u$s 3200 millones. Luego, en 2005 Mindlin creó Pampa Holding, tras la compra del inactivo frigorífico La Pampa y de un club de chacras de en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, donde pensaban iniciar su negocio inmobiliario. Estos terrenos fueron vendidos en 2009 a otro grupo desarrollador.

Ahora, tras 14 años de ausencia, el también dueño de Edenor, retoma la actividad inmobiliaria con la compra de un terreno al Banco Santander Río en la zona porteña de Barrio Parque. Más precisamente, en la calle Martín Coronado esquina Jerónimo Salguero, por la cual habría pagado u$s 40 millones.

Según fuentes cercanas al empresario, es un emprendimiento independiente a los negocios de Pampa Energía y es llevado a cabo junto a sus socios Gustavo Mariani, Damián Mindlin y Ricardo Torres. El objetivo será la construcción de viviendas de muy alta gama a tono con las características residenciales de Barrio Parque. De hecho, el predio es casi lindero al museo Malba de Eduardo Costantini, otro hombre del mundo del real estate; y del shopping Paseo Alcorta, de su ex socio Eduardo Elsztain. También está a metros de las torres Le Parc.

De acuerdo a lo que pudo saber El Cronista, será un desarrollo inmobiliario residencial de baja densidad, diseñado por importantes estudios locales, sobre una de las mejores tierras de la Capital. El terreno tiene una superficie aproximada de una manzana con todo su frente sobre la plaza República del Perú. "La idea es levantar un edificio de forma apaisada con casas, apartamentos y penthouses a partir de los 300 m2, y con 3 a 4 unidades de cocheras por unidad", explicaron las fuentes.

Cada vivienda tendrá generosas alturas, grandes ventanales y terrazas o parques. Sumando lo pagado por el terreno, se calcula que la inversión total rondará los u$s 100 millones. Y las unidades a vender no bajarían de u$s 9000 el m2.

Las razones por las cuales Mindlin vuelve a apostar por el negocio inmobiliario tienen que ver con la importancia que le da al sector al entender que tienen grandes posibilidades de crecer rápidamente al ser el sector que más atención genera en los inversores extranjeros y en el propio Gobierno. De hecho, gran cantidad de los fondos del blanqueo de capitales serán destinados el sector inmobiliario. Por eso mismo, además de este emprendimiento inicial, Mindlin y sus socios ya evalúan otros proyectos de importancia.