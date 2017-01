Los argentinos, entre los que más alquilan autos en la región

Los argentinos no sólo continúan viajando más al exterior. También adquieren más servicios durante su viaje, a tal punto de que figuran entre quienes más alquilan autos de América latina: se sitúan segundos, sólo detrás de los brasileños, según un informe de Despegar.com. Más abajo, figuran mexicanos, chilenos y colombianos.

Pero, al igual que en la compra de otros productos y servicios, los argentinos son quienes más utilizaron cuotas sin interés para abonar el alquiler, seguidos por los brasileños.

El negocio de alquiler de vehículos creció un 10% en la región el último año y, en igual medida se incrementó el número de argentinos que contrataron este servicio, según el relevamiento.

"El alquiler de un auto diario incide entre un 2% y un 5% en el valor final de un paquete de viaje. Es un valor muy bajo y esto hace que cada vez más la opción de alquilar sea analizada por los usuarios cuando viajan dos o más personas que pueden compartir costos", explicó César Ramos, gerente regional del área Alquiler de Autos de Despegar.com.

Según el mismo informe, el tiempo promedio en que los turistas de la región utilizan un auto alquilado depende de cada destino. En Estados Unidos promedia una semana, mientras que en América latina es de entre cuatro y cinco días y, en Europa, supera los siete días.

En este punto también se destacan los argentinos: suelen alquilar vehículos por encima del promedio regional de cinco días: lo hacen por una semana.

Además, en el 90% de los casos los autos son devueltos en el lugar donde fueron contratados, con la excepción de Europa, donde es común rentar un vehículo en una ciudad y devolverlo en otra.

La categoría de autos más alquilada en la región es la intermedia (autos medianos). En destinos como Miami u Orlando, se rentan rodados de mayor tamaño, ya que en su mayoría se trata de familias que viajan con bastante equipaje.

Miami es la ciudad de América donde más se alquilan vehículos, seguida por Orlando, Los Ángeles, Fort Lauderdale y Cancún. Luego, se sitúan Río de Janeiro, Las Vegas, Santiago de Chile, Nueva York y, en el 10º puesto americano se destaca la primera argentina: Bariloche.

Si se habla sólo de argentinos, también es Bariloche la ciudad dentro del país donde más alquilan vehículos, seguida por Buenos Aires, Salta, Mendoza y Córdoba. En el exterior, en tanto, los argentinos rentan más en Miami, Los Ángeles, Río de Janeiro, Santiago y Cancún.

Con respecto a los precios, rentar un auto en Bariloche cuesta por día un promedio de u$s 50, frente a la media de u$s 30 en la región. México ofrece la tarifa más baja, con u$s 11 diarios en Cancún en temporada baja. En Río de Janeiro promedia u$s 18, mientras que en Estados Unidos se consiguen tarifas desde los u$s 20 diarios.