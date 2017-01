El mayor fabricante de motos del mundo se instala en la Argentina

Tras una reunión de sus ejecutivos con el presidente Mauricio Macri, la compañía Hero Motocorp, encabezada por su Presidente y CEO Pawan Munjal, presentó definiciones de lo que será su desembarco en la Argentina. Se trata de la fabricante de motos que más vende en el mundo: entre 2015 y 2016 llegó a las 6700 millones de unidades, en 30 mercados.

Justamente, la Argentina será su mercado número 35. El plan de instalación contempla una inversión de u$s 10 millones en un plazo de cinco años para consolidar y posicionar la marca. El desarrollo de los modelos será a partir del ensamblado de partes, en su totalidad provenientes de la India, a través de una asociación con su partner local Marwen SA, que actuará como ensamblador y distribuidor exclusivo en el país.

Establecida en 2004, Marwen inauguró una planta de fabricación en 2015 en Villa Rosa, provincia de Buenos Aires. Hoy, tiene contratos con 40 concesionarios en el país, que piensan expandir para llegar a los 95 a finales de este año. La planta cuenta con una capacidad de 5000 unidades anuales, justamente la cantidad de modelos que la empresa india quiere colocar en el mercado, en esta primera etapa. "Estuvimos en el país hace dos años, buscando un partner local que finalmente no se concretó. Se intentó realizar la adquisición de una marca pero que por una cuestión de tasación no se dio. En los últimos dos años, Hero estuvo buscando un partner y encontramos en Marwen un buen aliado", afirmó Munjal en la presentación ante periodistas. En esa oportunidad, en 2014, el directivo le había presentado la intención de producir localmente a la entonces ministra, Débora Giorgi.

Según admitieron, todavía no hay fecha estimada para el lanzamiento comercial, ni precios (que sí serán superiores a las marcas chinas y de baja gama), y avanzarán con 4 modelos: un scooter, dos de 150cc y una de 125cc. En el país, la marca está realizando su primer lanzamiento mundial fuera de India: el modelo Ignitor, de 125cc.

Si bien las piezas provendrán de India, no descartan integrar piezas locales. "Ya aplicamos para todos los permisos. Estamos esperando conseguir la homologación gubernamental para operar. Es una cuestión de meses hasta que las motos lleguen a los concesionarios", afirmó el CEO.