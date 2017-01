El boom del turismo en el exterior impulsa el negocio de los seguros de viajes

El crecimiento de los viajes de argentinos al exterior y la mayor conciencia sobre los riesgos de salud que pueden suceder durante la travesía impulsan un aumento del negocio de seguros de viaje en la Argentina, país que además cuenta con la mayor penetración del servicio de toda la región.



Tras crecer de 10% a 20% la facturación en dólares del sector en 2016, este año las principales empresas, Assist Card y Universal Assistance, prevén un alza de 20% y hasta 35%.



El negocio vivió grandes cambios a fines de 2016, ya que Assist Card dejó de ser el prestador de Visa para la Argentina, tarjeta que cerró una alianza con su rival, Universal Assistance.



"El mercado crece desde hace años, en parte porque aumentan los viajeros.



Pero además también creció el grado de conciencia de viajar protegido, muchos casos trascendieron en los medios. El argentino tiene mucha más conciencia de los riesgos que en Brasil, México o Colombia. Uno de cada dos viajeros al exterior contrata seguro, hace ocho años eran 4 o 3,5 de cada 10", destacó Federico Tarling, director de Business Development de Assist Card, que creció 20% en dólares en 2016 y prevé un alza similar este año.



"La Argentina es el mercado con mayor penetración del seguro en la región. El 50% viaja con seguro, en otros países lo hace el 20% o 30% del total.



Inciden varios factores. Las dos empresas más importantes tienen su casa matriz en el país y hacen más acciones locales.



Los argentinos están entre los más viajeros de la región; van además mucho a Europa, donde se exige un seguro especial por el acuerdo de Schengen.



Hubo casos públicos que trascendieron, como el de Cerati y el de otras personas, que hicieron que la gente tome conciencia de protegerse de manera sanitaria y también económica ante una eventualidad", comentó Diego Baron, director regional de Marketing de Universal Assistance. La firma pertenece al grupo Imax, junto a Travel Ace, y desde fines del año pasado provee del servicio a los clientes de Visa en el país.



Tras este acuerdo y luego de un alza de 10% en 2016, prevé crecer hasta un 35% en dólares este año, por la mayor cantidad de clientes, contrataciones y ampliaciones de cobertura, pero también por el auge de los viajes al exterior. "Algunos argentinos quizás quedaron fuera de la posibilidad de viajar fuera del país, pero son los que no suelen comprar seguro, porque llegan justo al gasto del viaje, por eso las ventas no caen", explicó Baron. Tras el fin del acuerdo con Visa, Assist Card se enfocó en potenciar su infraestructura tecnológica, con u$s 4,5 millones de inversión. "Buscamos ir contra la comoditización del servicio, ya no era rentable para nosotros el acuerdo, en función de nuestra cobertura.



Buscamos reposicionar el producto con el pasajero, que nos elija por ser Assist Card, más allá de la tarjeta, y ofrecerle servicios a medida. Invertimos en tecnología para ampliar la capacidad de respuesta; el cliente nos puede contactar por chat, skype o incluso por teléfono sólo con tener WiFi. Y desarrollamos una aplicación para que el cliente pueda autogestionarse la asistencia en casos sencillos", explicó Tarling.



Universal, en tanto, abrió recientemente una clínica propia en Orlando, destino con muchos argentinos y en auge de viajes de quinceañeras; además de la clínica que posee en Bariloche por el turismo estudiantil y un avión sanitario propio. Y, por el acuerdo, reforzó su áreas de ventas, al tomar 100 empleados más, sobre un total de 600.