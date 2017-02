Dudas en YPF por la orden del Gobierno de vender sus acciones en Metrogas

Luego de la decisión del Gobierno de reclamarle a YPF la ‘normalización’ del paquete accionario de Metrogas, en la petrolera estatal comenzaron a analizar la orden. Es decir, estudiar el pedido del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para que adecue la composición accionaria de la mayor distribuidora de gas del país en consonancia con lo previsto por la Ley de Emergencia y en cumplimiento con el artículo 34 de la Ley 24.076. Hoy, YPF posee 70% de Gas Argentino (GASA), controlante de Metrogas. El 30% restante se lo reparten ANSeS (8,13%); el personal (10); y acciones que cotizan en Buenos Aires y de Nueva York. A través de un comunicado enviado ayer a la Bolsa de Comercio, la compañía que preside Miguel Angel Gutiérrez da a entender que cumple con todas las normativas y regulaciones vigentes y que tiene todas las autorizaciones gubernamentales necesarias para ser el propietario de Metrogas. "YPF informa que más allá de cumplir con la normativa vigente en la materia y contar con la totalidad de las autorizaciones gubernamentales necesarias, requerirá y analizará los antecedentes del mencionado requerimiento y en función de ello adoptará las acciones necesarias en defensa de sus intereses y los de sus accionistas", asegura la petrolera.



Redactado por sus abogados, mas allá de ser una respuesta al Enargas también es un mensaje a los inversores: buscará preservar el valor bursátil tanto de YPF como de Metrogas de posibles vaivenes que puedan sufrir sus acciones a partir de esta determinación oficial. En este sentido, la acción de la distribuidora de gas tocó ayer los $ 19,80, con una leve baja de 0,2% en relación a la cotización del lunes. Y los títulos de la petrolera llegaron a $ 338,5 por unidad, con una suba de 4,5%. En el comunicado a la Bolsa, YPF recuerda que su ingreso a Metrogas fue autorizado por la Resolución del Enargas Nº I/2566 del 19 de abril de 2013. Fuentes del mercado explicaron a El Cronista que haciendo una lectura fina de la carta de YPF se puede inferir que sus abogados están dando a entender que el mismo organismo que ahora les pide salir de Metrogas fue el que hace tres años les permitió tomar el control de la distribuidora gasífera. Algo que bajo la mirada legal es cierto si se tiene en cuenta que el ex interventor del Enargas, Antonio Pronsanto, los autorizó a comprar el 54,67% de GASA que estaba en poder de British Gas. Lo hizo en 2014 mediante la Resolución 1/2566 D, en la cual se argumentó que "no existen obstáculos que impidan aprobar la compra". Se dijo que no se violaba la Ley del Gas y que la operación "redundará en un sustancial beneficio para el usuario del servicio de distribución de gas natural ya que permitirá aplicar a Metrogas una gestión responsable, no solo en lo económico-financiero sino también asumiendo principios sociales de los que depende el bienestar de las generaciones actuales y futuras". No es la misma visión de la actual gestión del Enargas, a cargo de David Tezanos. Tampoco la de otros funcionarios del Gobierno que creen que la operación estuvo mal autorizada y se hizo por motivos vinculados a otras razones. De todos modos, Tezanos se autoexcluyó del caso por su pasado como ex titular de Metrogas y ex ejecutivo de YPF.



Si bien su futuro en el Enargas está limitado a la llegada de los nuevos funcionarios, su objetivo fue recuperar la esencia del marco legal que impide la integración vertical en el mercado de la energía. Es decir, la ley 24.074 que prohibe a una productora y transportadora como YPF tomar el control de una distribuidora como Metrogas. Es precisamente, el argumento con el que ahora el Enargas pide a YPF salir de Metrogas.



La razón es seguir dando señales de institucionalidad a inversores internacionales y sumar un nuevo jugador, preferentemente del exterior. Pero no hay plazos, lo cual sería positivo para preservar el valor de ambas compañías, en especial el de Metrogas, que ha sido golpeada por el congelamiento tarifario.