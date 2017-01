Denuncian penalmente a ejecutivos de OSDE tras denuncia de Swiss Medical

El fiscal federal Gabriel de Vedia, a cargo de la Unidad Fiscal para la investigación de Delitos relativos a la Seguridad social acaba de presentar una denuncia penal contra los responsables de OSDE por el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social.

La demanda tiene vinculación con las acusaciones hechas por Swiss Medical hace dos semanas atrás por una supuesta evasión fiscal y maniobras de defraudación al Estado con dinero del sistema sanitario público por parte de OSDE.

Tras esa denuncia, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, a cargo de Luis Scervino, ordenó investigar los hechos y envió un grupo de síndicos a OSDE para analizar los libros, los balances y la situación contable de la obra social. También dio intervención a la Unidad Fiscal de Gabriel De Vedia, para estudiar posibles responsabilidades de funcionarios anteriores que no reclamaron la deuda.

En ese marco, la fiscalía de De Vedia consideró probado inicialmente un delito y formuló la correspondiente denuncia penal “contra los responsables de la Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas (OSDE), con domicilio fiscal en la calle Leandro N. Alem 1067 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Pero también amplió la demanda “contra quienes del transcurso de la investigación podrían resultar penalmente responsables por el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social”. Y contra funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud y “quienes del transcurso de la investigación podrían resultar penalmente responsables por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público”.

La Ufises que dirige De Vedia es una unidad especializada dependiente de la estructura central de la Procuración General de la Nación que tiene a su cargo la investigación de las maniobras ilícitas que puedan afectar los recursos del sistema de la seguridad social.

En la denuncia se aclara que “existe un gran abanico de maniobras ilícitas que tienen como cometido los fondos a través de los cuales se financian las prestaciones de toda la ciudadanía”; que “el resguardo de los recursos del sistema de la seguridad social reviste un fundamental interés para la comunidad”, y que, “en función de ello, la Ufises trabaja en la prevención e investigación de las conductas delictuales, o potencialmente punibles, que puedan afectar los fondos sociales y sus finalidades específicas”.

En OSDE, voceros de la obra social dijeron a El Cronista que no pueden responder aún a la denuncia ya que no fueron informados oficialmente. “A nosotros no los llegó todavía la denuncia, con lo cual no podemos contestar hasta tanto no seamos notificados de manera legal”, agregaron las fuentes.

Como parte de la denuncia, la Ufises recuerda que la investigación lleva el número de foja 8385 y se inició el 4 de enero pasado, “en virtud de la remisión por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud de copias de un reclamo administrativo presentado por los apoderados legales de la empresa Swiss Medical”.

En dicha presentación, se le pidió a la SSS que intervenga “de manera inmediata, arbitrando todas las medidas necesarias a fin de evitar que OSDE continúe incumplimiendo con el depósito del aporte en concepto de adherentes voluntarios al Fondo Solidario de Distribución (FSR), previsto en la Res. INOS 490/90”.

Según la acusación, a lo largo de los años, las distintas autoridades de la SSS habrían mantenido una actitud omisiva en lo que refiere a los importes debidos por OSDE y esa situación generó, por un lado, una lesión en los derechos de Swiss Medical para llevar a cabo su actividad "en condiciones de trasparencia, equilibrio, lógica y competencia razonable con otros actores del sector y, por el otro, una afectación al interés público al verse perjudicados los recursos que componen el FSR”.

En su presentación, De Vedia agrega que, por lo expuesto y dado que de las constancias remitidas, surgen elementos que permiten sospechar una posible infracción al Régimen Tributario por parte de los responsables de OSDE y un incumplimiento de deberes de los funcionarios de la SSS se inició la presente investigación preliminar de conformidad con lo establecido en la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 27.148).

Aclara que la investigación preliminar se centró “en aquellas conductas delictivas que pueden generar una afectación sobre los recursos del sistema de la seguridad social". Sin perjuicio de ello y en atención a que en la presentación efectuada se denuncia la posible comisión del delito de evasión de tributos, también pidió que se amplíe el marco de la investigación en tal sentido.

Se le pidió además al titular de la SSS que informe si OSDE registra deudas con el FSR, en virtud de la incorporación de socios adherentes en los términos de la Resolución Nro. 490/90 del INOS. Scervino debe informar detalladamente el monto de la deuda, aclarando conceptos y períodos; qué medidas se han realizado para lograr su cobro y si se ha dispuesto algún tipo de sanción sobre la obra social. También debe informar si otras obras sociales han registrado deudas del mismo tenor y; en su caso, indicar detalladamente las acciones judiciales y/o administrativas iniciadas con el objeto de perseguir su cobro y el estado actual de las mismas.

En su denuncia, el titular de la Ufises señala que el pasado 17 de enero recibió el Expediente N° 36667/1998 del registro del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº5 caratulado "Superintendencia de Servicios de Salud c/ Obra Social Ejecutivos y Personal de Dirección de Empresas s/ Cobro de aportes y contribuciones”, que había solicitado. Y que del análisis de estas actuaciones se desprende que, “con fecha 28 de Septiembre de 1998, la SSS interpuso una demanda de conocimiento pleno contra OSDE a fin de percibir los aportes adeudados por esta última al FSR en concepto de adherentes voluntarios”. Aclaró que aún no se ha dictado sentencia de fondo de primera instancia y actualmente se encuentra en discusión la pertinencia de realizar una pericia contable anticipada para definir el monto de la deuda

Por otra parte, el 22 de enero pasado recibió la contestación del requerimiento efectuado a la SSS donde Scervino hizo saber que OSDE registra deuda con el FSR en concepto de aportes, contribuciones, recargos, intereses, actualizaciones y multas, adeudados por el porcentaje de las cuotas correspondientes a los afiliados voluntarios (y dentro de estos los adherentes u optativos).

Por su parte, ante el requerimiento de la Ufises, la AFIP hizo saber que en el marco de su competencia no se registraban deudas respecto de OSDE por el concepto del FSR. Además, la SSS acompañó una ampliación del informe, cuantificando la deuda que OSDE mantiene con el FSR por el período comprendido entre el mes de Septiembre de 1990 y Noviembre de 2011 y que llega a más de $ 11.9000 millones.