Cuestionan nueva cámara de turismo

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) expresó su profunda preocupación ante la posible creación de la Red de Agencias de Turismo Social en Argentina, que estaría integrada por algunas Obras Sociales Provinciales.

"Cotidianamente vemos cómo las Obras Sociales Provinciales tienen problemas para llevar adelante la prestación de servicios médicos y a esa actividad pretenden quitarle fondos, tiempo y dedicación volcándose hacia el sector turístico que desconocen y no sólo eso, sino que se habla de un turismo social más barato, algo que no es real porque no considera los costos de gestión que terminarán siendo pagados por los afiliados", explicó Fabricio Di Giambattista, presidente de FAEVyT. Y agregó que, junto al Ministerio de Turismo, se evalúa hacer como en otros países, como España: licitar el servicio a agencias de viaje.