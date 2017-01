Crece en el mundo tech la ‘cultura start-up’, o cómo trabajar sin depender de horarios

La cultura del trabajo tecnológico es, en muchas oportunidades, diferente a la del mundo físico. En especial, ante el manejo del tiempo. Consideran que el horario laboral es parte de su vida y que no deben sentirse atados a un momento específico. En la mayoría de los casos extienden la jornada por sobre la vida personal. Es más, si deben realizar un trámite personal, concurrir al médico o encarar algún tipo de actividad que no esté vinculada a su tarea lo hacen sin tener la obligación de avisar a sus jefes o comunicar a la empresa.



Esta forma de vincularse con el trabajo ya es parte de las actuales tendencias de las empresas que trabajan con tecnologías de la información y que despliegan estrategias para atraer y retener a los mejores talentos IT ofreciendo total libertad laboral.

En su mayoría, las búsquedas se centran en desarrolladores; community managers; especialistas en marketing online; seguridad informática o científicos de datos. También en profesiones menos conocidas por el resto de los ciudadanos como especialistas en UX (experiencia de usuario); en XD (diseño de experiencias), o en ASO (optimización para tiendas de apps), así como traffickers.

Un informe elaborado por un grupo de empresas que trabajan con este tipo de profesionales revela los formatos de búsqueda que se llevan a cabo y el perfil de los profesionales de este sector. En todos los casos, consideran que existe una ‘cultura start-up’, que se relaciona a a profesionales interesados en generar impacto, aportar valor y hasta ‘dejar huella’, ya sea dentro de la empresa en la que trabajan como fuera de ella.

En este sentido, Romina Labaton, Head of HR de Taringa!, asegura que "los profesionales de IT buscan desafíos a nivel técnico, aprender, participar en iniciativas interesantes y trabajar con tecnologías de última generación".

Por su parte, José Abuchaem, Co-Fundador y CMO de Tienda Nube, considera que la visión diferente "se debe al hecho de haber crecido en la era de la globalización y visto el impacto de firmas que cambiaron la vida de mucha gente como Google o Facebook".

También el manejo del tiempo es importante a la hora de elegir trabajar en el mundo tech. Para Abuchaem, tienen como idea base "que el trabajo forma parte de la vida, me gusta lo que hago y nunca debe ser una interferencia: no puede ser un problema tener que hacer un trámite en horario laboral, ni debería hacer falta llenar una solicitud". Entiende que la flexibilidad horaria "es fundamental".

Por su parte, Carolina Brinusio -Fundadora y Directora General de DOS Consultora, aporta su visión desde el punto de vista de la búsqueda de los recursos. Agrega que el factor tiempo "es lo que más valoran los talentos de IT y esto se profundiza más con las nuevas generaciones que ya vienen con la impronta de que su tiempo lo manejan ellos".

En cuanto a las formas de búsqueda de este tipo de profesionales sin ataduras a los tiempos laborales tradicionales, las empresas recurren a vías no tradicionales como videos en los que participan los mismos integrantes del staff contando cómo es un día de trabajo y qué desafíos se pueden encontrar. Se aprovechan las redes sociales, por ejemplo. Se realizan pruebas técnicas y si no le va bien la primera vez el candidato tiene oportunidad de volver a darla. Y se le explica al candidato en qué no le fue bien.

En cuanto a las condiciones de trabajo para atraer a los jóvenes profesionales, se coincide en que deben incluir, por supuesto, una remuneración atractiva y beneficios como varias semanas de vacaciones; prepaga; para el empleado y su familia; posibilidades de aprender y formarse y la alternativa de hacer home office, snacks y frutas a disposición, descuentos en gimnasios y comida.

En este sentido, Brinusio afirmó que "las empresas están entendiendo que se deben adaptar y evolucionar a las nuevas formas de relaciones laborales y vínculos". Por eso ofrecen mejores condiciones de sueldo con horarios flexibles, ya que muchos de estos talentos pivotean entre el mundo freelance y la relación de dependencia.