Buscan posicionar a las Malvinas entre los atractivos turísticos de la región

Con motivaciones muy variadas, algunos argentinos comienzan a ver a las Islas Malvinas como un destino turístico. En las compañías locales que ofrecen paquetes completos de una semana –el tiempo de estadía que permite la frecuencia de vuelos– observan que hay un interés creciente, especialmente entre los que buscan actividades como avistaje de aves o la pesca. Y destacan que la recepción de los turistas argentinos es cordial, sin hostilidades ni complicaciones adicionales frente a otras nacionalidades.



"A medida que se va difundiendo que se puede viajar a Malvinas hay más interés. De noviembre a marzo es el pico de viajes por cuestiones geográficas y climáticas. Muchas personas viajan para ver fauna por ejemplo.

Pero también tenés gente que a pesar de que el clima es muy duro viaja en junio", explicó Carlos Pelli, de BFP Activo, agencia especializada en viajes turísticos a las islas, con paquetes desde u$s 2985 que incluyen siete noches de alojamiento, excursiones, traslados, comidas pero no los pasajes aéreos.

"Muchos viajan por la historia bélica reciente, pero hay otro porcentaje que tiene intereses especiales, como bird watchers, maratones o hacer trekking. Tuvimos casos de nadadores que van a cruzar el estrecho de San Carlos", amplió Pelli.

El empresario detalló que cuando finalice esta temporada habrán llevado unos 550 viajeros argentinos, que deben tomar el vuelo de Lantam que parte de Punta Arenas, en Chile, y hace escala en Río Gallegos. Y que el perfil de los viajeros es cada vez más variado, ya no se trata solamente de familiares de ex combatientes o científicos.

"Es más el imaginario nuestro pensar que allá nos van a mirar mal. Llegás a un aeropuerto, Mount Pleasant, que es una base militar, donde te sellan el pasaporte. Lo importante es contar con reservas para alojamiento y saber de antemano que se va a hacer", advirtió Pelli. Desde Bariloche, la agencia de turismo Dannemann comenzó a organizar viajes hace poco menos de un año y ya llevaron a 15 viajeros hacia las Islas Malvinas.

"Los habitantes de las islas están abiertos. Luego de un viaje con amigos, le propuse a una agencia de allá realizar excursiones y no tuvieron ningún problema. Desarrollamos un programa para ir a visitar Malvinas en forma regular", contó Adrián Dannemann, titular de la agencia. "Es muy importante volver a generar vínculos.

Ellos también lo necesitan. Es nuestra humilde participación", agregó. El paquete, con habitación base doble, tiene un costo de u$s 2733 (sin aéreo) y incluye visitas a sitios históricos, reservas de fauna marina y el Cementerio Argentino. Para moverse, se alquilan camionetas 4x4 y pequeñas avionetas de siete plazas que ofrecen un servicio semiprivado.

La capacidad hotelera es de unas 300 plazas en Puerto Argentino, pero en el "interior" de las islas hay lodges de entre cuatro y 10 habitaciones cada uno donde también se reciben turistas.

El gobierno local de las islas realiza diversas campañas para incrementar el turismo en la búsqueda de diversificar más sus actividades económicas. Como destino, están incluidos en los itinerarios de más de 35 líneas de cruceros pero, en general, sólo pasan un día en el lugar.

El año pasado, por ejemplo, lanzaron un concurso para jóvenes ‘Why would I like to meet my neighbours from the Falkland Islands?" (Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland) en Uruguay, Brasil y Chile. Aunque la Argentina quedó excluida.