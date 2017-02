Bodegas piden apoyo político contra la ley porteña que impide la publicidad del vino

A través de acciones judiciales y políticas, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) busca anular una ley porteña, sancionada el año pasado, que impide la publicidad y promoción de bebidas alcohólicas en la vía pública de la ciudad de Buenos Aires.

La corporación presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 5.708 de la Ciudad de Buenos Aires en el Tribunal Superior de Justicia porteño con el argumento de que ya existen reglamentaciones y leyes nacionales sobre el vino que se ven ahora restringidas por la sanción de la ley porteña.

Así lo informaron las autoridades de Coviar en una conferencia de prensa. En un contexto donde el consumo de vino cayó 12% durante el año pasado, los productores vitivinícolas consideran que la medida los perjudica. "No entendemos por qué se tiene que atacar el vino como bebida alcohólica. Es una bebida noble que se consume en la mesa familiar", dijo Angel Leotta, de la Cámara Vitivinícola de San Juan. La ley porteña fue sancionada luego tragedia en la fiesta electrónica Time Warp, donde murieron cinco jóvenes.

Por otro lado, legisladores nacionales de las provincias vitivinícolas señalaron estar dispuestos a realizar las gestiones políticas necesarias para lograr la revisión de la ley porteña a través del diálogo con los legisladores y autoridades de la ciudad. "Es una injusticia que se prohiba difundir las cualidades y beneficios del vino. El vino no es el causante de la adicción al alcohol en nuestros jóvenes", manifestó ayer el diputado nacional y ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja.

También participaron de la conferencia y mostraron su apoyo a la Coviar los senadores mendocinos Julio Cobos, Pamela Verasay y Anabel Fernández Sagasti; y los diputados Luis Petri, Graciela Cousinet, Alejandro Abraham y Guillermo Carmona.

Por su parte, Enrique Vaquié, ministro de Economía de la provincia de Mendoza, destacó que las autoridades provinciales no tuvieron la oportunidad de compartir su visión con los legisladores porteños. "Nos hubiera gustado hablar y no llegar a esto. Tuvimos reuniones con Fernando Straface (secretario general del Gobierno de la Ciudad) para distinguir al vino del resto de las bebidas alcohólicas, pero es una ley muy rígida. Nos vemos forzados a un planteo judicial que no queríamos", explicó el funcionario.

A su turno, el diputado Alejandro Abraham, que además es el presidente de la Comisión de Adicciones y Control de Narcotráfico, advirtió sobre la intención de otros legisladores de avanzar con una ley nacional similar, lo que "es un atentado al federalismo y las economías regionales".

Para las autoridades de Coviar, la Ley 5.708 es incompatible con legislación nacional previa emitida por el Congreso de la Nación, como la creación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 y la ley que declara al vino argentino como la Bebida Nacional. "Entre sus objetivos está la difusión de las características culturales que implica la producción, elaboración y consumo del vino argentino", precisaron.