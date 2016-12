Agencias de viaje, sin diálogo con Aerolíneas

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas Viajes y Turismo (Faevyt) avanzó con la medida cautelar ante la Justicia para frenar la decisión de Aerolíneas Argentinas de eliminar las comisiones del 1% que otorga a las agencias de viajes, a partir del 1º de enero próximo, por la comercialización.

Desde la Faevyt explicaron que luego de la renuncia de Isela Costantini al frente de la aerolínea de bandera, no pudieron encontrar puentes de diálogo con la empresa y el Gobierno. Y si bien intentaron mantener encuentros con Aerolíneas, tanto en forma directa como a través de la Cámara de Turismo (CAT), fue imposible avanzar en una reunión que permitiera dar marcha atrás en la acción judicial. Las agencias aclararon que fueron recibidas por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el martes pasado, pero la única explicación que recibieron fue que se debe bajar el déficit de Aerolíneas y que la decisión fue tomada desde la Dirección de la firma. "No se comprende cómo una empresa que es deficitaria puede prescindir de las agencias de viajes, que representan su mayor canal de ventas, con más del 70% de su facturación, y que son la única forma de distribuir federalmente el producto dando soporte técnico y legal a los pasajeros", destacaron desde la Faevyt. "No nos queda más que entender que esta es una medida en pos de monopolizar la venta y perjudicar al consumidor", agregó.

Ante la falta de diálogo, Faevyt avanzó en una cautelar. "La decisión perjudica a Aerolíneas y pone en jaque el trabajo de más de 25.000 familias, y eliminando de un plumazo el principal canal de venta de la aerolínea. Se quiere atacar el déficit embistiendo a su principal fuente de ingreso", destacó Fabricio Di Giambattista, presidente de Faevyt.