Afectada por la suba de las importaciones, cerró la única fabricante nacional de llantas

El sector autopartista argentino sumó ayer un nuevo golpe. Después de 40 días de conflicto y diferentes intentos por evitarlo, cerró la última fábrica de llantas de acero del país y otros 170 empleados fueron despedidos. Se trata de la empresa Mefro Wheels que hasta hace algunos meses fabricaba llantas en su planta de Rosario, en Santa Fe.



La fabrica había sido fundada en 1954 como Cimetal pero en la crisis de 2001 quebró y fue comprada por una firma alemana. Fue proveedor de las principales automotrices con presencia local pero en los últimos meses, la planta subsistía a costa de pérdidas por la necesidad de vender a precios bajos para competir con los insumos importados, sin aportes de la casa matriz. Según fuentes del sector, el alto costo de la chapa, su principal insumo, y costos laborales más altos que en este tipo de industria en la región, la hicieron inviable en el mercado porque no pudieron trasladarse a los precios, que las automotrices no convalidaban. Sucede que para las terminales es más barato importar llantas de México y sobre todo de Brasil, que ante la crisis económica por la que atraviesa el mercado automotor exporta autopartes a precios con los que no puede competir la industria nacional.



Desde que comenzó el año, los empleados y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) hicieron varios intentos por mantener la producción en Mefro. Desde intervenir en el directorio con un delegado hasta un préstamo del gobierno provincial que posibilitara comprar materia prima para seguir fabricando fueron infructuosos. Desde la UOM aseguran que el crédito por $ 7 millones del que hablaron con ministro de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, y el de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, no obtuvo el apoyo del gobierno nacional y nunca llegó.



Según contó a El Cronista el secretario gremial de la UOM en Rosario, Mario Lescano, el lunes los empleados aceptaron finalmente la oferta de la empresa de cobrar 60% de la indemnización que les correspondería pero todavía esperan que el acuerdo termine de oficializarse para pagarse. Mañana hay una audiencia pautada en Trabajo donde el gremio intentará comprometer al gerente local de la firma a que todos los fondos que ingresen se destinen al pago para los empleados.



El dirigente comentó que no es la única empresa que atraviesa una situación terminal y que en el sector los procedimientos preventivos de crisis se multiplican. En el sector autopartista hablan de otras compañías con problemas similares, que tienen a la chapa y el caucho como insumo.



De hecho, fuentes comentaron que en el mercado de las llantas de aluminio (aleación) hay también un crecimiento importante de importaciones y ya se hizo una presentación antidumping de China. Según datos del Instituto de Investigaciones Económicas Sectoriales IES, el año pasado las ventas del sector autopartista alcanzaron u$s 4261 millones, 11,1% por debajo de 2015. Entre 2013 y 2015, la caída acumulada alcanzó el 31%.