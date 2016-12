AA.AA: sindicatos, entre la sorpresa, el reconocimiento y la idea de un 2017 conflictivo

La renuncia de Isela Costantini a la presidencia de Aerolíneas Argentinas tomó de sorpresa a los sindicatos que observan el cambio con bastante recelo.

A la hora de encontrar explicaciones, la gran mayoría –es una compañía en donde conviven siete sindicatos– decidió responsabilizar al Gobierno y no a la gestión por la salida.

"No lo esperábamos. Realizó una buena gestión. Cuando llegó pensábamos que venía una conducción que iba a achicar y traer despidos, pero para los tripulantes de cabina fue al contrario. Se generaron puestos de trabajo y la empresa se siguió expandiendo", explicó Juan Pablo Brey, secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes.

Brey contó que habló con el Ministerio de Transporte y agregó que "nos dieron tranquilidad de que la política va a seguir siendo la misma de la que se venía implementando. Según las palabras del ministro, el camino para salir de la crisis y dejar de ser una empresa deficitaria es seguir creciendo".

Sin embargo, otras fuentes sindicales que decidieron mantener el off the record se mostraron contrariados con el cambio. "Isela reclamaba un rol más autónomo y no se lo dieron. Le recortaron los fondos. La verdad es que es una oportunidad de oro desperdiciada", afirmó a El Cronista un hombre que supo oponerse con fuerza a Costantini.

"Valoramos el trabajo técnico y de gestión que venía realizando. Cerró todas las paritarias para el año que viene sin grandes conflictos. Tenía buena relación con los gremios, saneó la empresa y renegoció el contrato por lo que iban a llegar nuevos aviones. No entendemos la salida", agregaron desde otra entidad sindical.

A la hora de hablar del reemplazante, la postura sindical se vuelve más tensa y afirman que "es un brazo ejecutor". Agregan que Mario Dell‘Acqua viene a llevar adelante una política de ajuste y de achique". En medio de esto, los gremios que aseguran tuvieron un 2016 "bastante tranquilo" y que lograron cerrar paritarias, creen que a pesar de lo que pueden haber comunicado desde el ministerio que conduce Guillermo Dietrich, el año entrante mostrará otra situación gremial.

"Con estos cambios, con el perfil del nuevo presidente y sus antecedentes, estamos previendo un escenario muy conflictivo en ese contexto para 2017. Además, creemos que el gobierno plantea esa estrategia de conflicto para justificar publicamente el ajuste que quieren llevar adelante en Aerolíneas Argentinas y Austral", agregó un líder sindical.