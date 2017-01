"La nube privada desaparecerá"

La consultora EY está en pleno desarrollo (desde 2015 y hasta mediados de este año) de una estrategia global de nube híbrida para generar una solución a medida de las necesidades internas de la compañía. Para hacerlo combina infraestructura on y off premise con un enfoque de management y automatización centralizados. El argentino Pablo Cebro, director Global de Cloud Services de EY, es quien encabeza esta iniciativa y, además, todos los líderes del proyecto están ubicados en la Argentina. Durante una entrevista que mantuvo con El Cronista, este ingeniero en Sistemas egresado de la Universidad de La Matanza afirma que el posgrado IT lo hizo "acá adentro, desde 2003", y habla además de el futuro de la nube pública y las necesidades de seguridad que por ahora le dan vida a la privada.





¿Cuál es el scope de sus tareas diarias en relación con el proyecto que está llevando adelante?



Mi función en sí está dividida en lo que es Operaciones y lo que es diseño, planeamiento y la construcción de lo que es cloud. Dentro de mi team hay unos nueve subequipos, que va desde lo que es nube pública, cloud pública, privada, hasta storage, backup y system management, que es todo lo que es monitoreo o sistemas operativos. Casi todo el stack está en mi scope. Son más o menos unas 206 personas globales repartidas entre la Argentina, India, los Estados Unidos, Alemania y Singapur. Para tener una orden de referencia, EY está en el top 10 de los que más consumen public cloud con Microsoft. Creo que en un futuro todo lo que sea nube privada o hecho en tu data center va a desaparecer. Hay temas de regulación de datos de países que nosotros tenemos por el tipo de negocio en el que estamos pero creo que eventualmente todas esas cosas se van a salvar, se van a buscar alternativas tecnológicas para cubrirlo y lo que es nube pública va a ser el centro de todo, más cuando ves la velocidad de desarrollo que tiene cualquier programa de Amazon, Microsoft o Google, que sacan 500 features cada seis meses. Si yo tuviera que hacer lo mismo en mi data center necesitaría contratar miles de desarrolladores y no es el core de mi negocio.





¿En qué sector va a resistir la nube privada?



Más que nada donde hay contratos que te lo limiten, en clientes específicos que te dicen "yo no quiero mis datos en tal lugar". Segundo, gobiernos. Tercero, países donde las regulaciones están cambiando muy fuerte. En Europa, Canadá y algunos países de Asia las regulaciones te van a impedir el uso de nubes públicas exteriores a su país. Microsoft, para dar un ejemplo, lo mismo con Amazon y con Google, está abriendo data centers en Francia, en Corea, en China...





En todos lugares donde seguramente se lo van a exigir.



Exactamente. En Alemania inclusive crearon un data center que ni siquiera es operado por Microsoft, es operado por Deutsche Telekom para asegurarle a un cliente en Alemania que no sólo los datos de ellos quedan en Alemania sino que son operados por alguien de Alemania.