Trump busca un acercamiento con los mexicanos

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, confirmó que se había reunido con el magnate mexicano Carlos Slim, al que calificó como "un gran tipo", aunque no detalló de qué habló con él.

En un mensaje por la red Twitter, Trump explicó que Slim, "el gran hombre de negocios" de México, aunque no precisó cuándo y dónde se había producido la reunión.

Según The Washington Post, el encuentro fue diseñado "para abrir una línea amistosa de comunicación" entre los dos multimillonarios, más que para discutir políticas concretas que les han enfrentado.

Durante la campaña, Trump había acusado a Slim de usar su influencia en el diario The New York Times, del que es accionista, para ayudar a la aspirante demócrata, Hillary Clinton.

Esta reunión se da en el marco de las críticas que le llueven al presidente electo por no haber nombrado ningún representante de la comunidad latina en el gabinete.

Aunque en las últimas horas, Jason Miller, portavoz del equipo de transición del republicano dijo que la empresaria de origen mexicano Jovita Carranza es considerada para liderar la Oficina del Representante de Comercio Exterior del país (USTR).

De esta forma, jugaría un papel importante en la hipotética renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).

La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos (NALEO) de EE.UU. habían criticado a Trump por "la falta de latinos en el gabinete". "Los latinos han estado a la altura de esas tareas desde Ronald Reagan (1981-1989)", afirmaron.