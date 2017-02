Siguen los cruces con la prensa

Más de 60 escritores de renombre firmaron una carta abierta al presidente de EE.UU. en la que lo exhortan a evitar medidas que perjudiquen la "libertad de movimiento y el intercambio mundial de las artes y las ideas".

En medio de una ofensiva creciente del mandatario contra la libertad de expresión y los medios de comunicación, el viernes varios medios no fueron autorizados a participar en la sesión informativa diaria del portavoz de la Casa Blanca.

El sábado, Trump anunció que no concurrirá a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y ayer calificó de "fracasado" al diario The New York Times.