Oscar: PwC, a cargo de supervisar la votación, pidió disculpas por el papelón

PricewaterhouseCoopers (PwC), la consultora internacional encargada de auditar las votaciones de los premios Oscar, asumió la responsabilidad por el papelón ocurrido durante la 89 ceremonia de entrega de la estatuilla, cuando los actores Warren Beatty y Faye Dunaway confundieron el sobre y leyeron a "La la land" como mejor película, que en realidad estaba destinada a "Luz de luna", de Barry Jenkins.

"Nuestra más sincera disculpa a “Moonlight”, “La La Land”, Warren Beatty, Faye Dunaway y la audiencia de los Oscar por la equivocación cometida durante el anuncio del premio a la mejor película. A los presentadores se les entregó el sobre incorrecto y cuando se descubrió, se corrigió de inmediato. Estamos investigando cómo pudo haber ocurrido esto, y lamentamos muchísimo lo ocurrido...", afirma el comunicado de la empresa, realizado a través de su cuenta de Twitter.

La firma se refiere a "confusión" al momento de entregar los sobres y atribuye el hecho al trabajo fallido de los empleados e incluye promesas de investigar lo sucedido, un equívoco con la dimensión de burla irónica.

Beatty y Dunaway, los protagonistas de "Bonnie and Clyde" (1967), la película de Arthur Penn sobre la famosa pareja de ladrones fugitivos de los años 30, cumple 50 años y al momento del estreno recibió dos premios otorgados por Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas: a Estelle Parsons, como mejor actriz secundaria y a la mejor fotografía, realizada por Burnett Guffey.

Aquellas dos estatuillas recibidas por la dupla junto al aniversario de la creación motivaron que los actores, ambos de 79 años, fueran elegidos para leer la distinción a la mejor película, capaz de hacer convocar al escenario del Dolby Theatre al equipo completo del musical de Damien Chazelle y generar una euforia tan intensa como fugaz.

Jordan Horowitz, el productor de la comedia, repitió: "Ha habido un error: “Moonlight” es la Mejor Película. No es una broma: “Moonlight” es la ganadora", según informó la agencia de noticias DPA.

"Los últimos 20 minutos de mi vida han sido una locura. No creo que mi vida pueda cambiar más drásticamente que en los últimos 20, 30 minutos", detalló Barry Jenkins, el director de la cinta elegida a la prensa del mundo, visiblemente conmovido por el desacierto en materia de galardones.

Más allá de las disculpas de la firma encargada de custodiar la transparencia de los galardones estadounidenses desde hace 70 años, el papelón histórico de los sobres logró que Beatty recibiera uno con la inscripción: "La La Land”, Emma Stone".

"Por eso eché una mirada tan larga a Faye (Dunaway). No intentaba ser divertido", explicó el casi octogenario galán. La bella Stone, protagonista de "La La Land", que antes había recibido la estatuilla como mejor actriz, manifestó desconcierto ante lo sucedido, porque ella se había guardado el sobre que la declaraba ganadora, entregado por Leonardo DiCaprio, lo que confirma la existencia de dos sobres iguales.

Si bien el error sobre mejor película fue el momento más embarazoso del espectáculo, la ceremonia estuvo salpicada con equivocaciones menores.

Durante el segmento "in memoriam", el nombre de la reconocida diseñadora de vestuario australiana Janet Patterson, quien falleció el año pasado, fue acompañado con una fotografía de Jan Chapman, una productora cinematográfica australiana que aún vive.

También tuvo un problema Auli'i Cravalho, la actriz de 16 años que presta su voz al personaje principal en la película animada de Disney "Moana". Mientras cantaba "How Far I'll Go", nominada como mejor canción, Cravalho recibió un golpe en la cabeza de una bandera que sostenía uno de los bailarines en el espectáculo.