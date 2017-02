Odebrecht buscaría acuerdos para vender sus activos

Según publicó la agencia Reuters, Odebrecht SA quiere negociar multas por sobornos con países latinoamericanos antes de junio.

La medida ayudaría a la empresa brasileña a evitar que los comicios que se realizarán en la región en los próximos meses retrasen las ventas de activos que quiere hacer, según indica dos fuentes especializadas en el tema citadas en el cable.

De los 10 países en los cuales se investiga a Odebrecht, ocho tendrán al menos una elección parlamentaria, regional o presidencial en los próximo 18 meses hasta diciembre de 2018.

En ese sentido explicaron que Odebrecht podría vender 6500 millones de reales (u$s 2100 millones) en participaciones de proyectos y en licencias de operaciones en la región y en Angola para fines de 2017.

Hasta ahora, el conglomerado vendió 5000 millones de reales (u$s 1600 millones) de una meta de 12.000 millones de reales (u$s 3900 millones).

El destino de las ventas depende cada vez más de la velocidad con que los gobiernos decidan sus sanciones contra Odebrecht, que reconoció haber pagado sobornos para ganar proyectos durante los últimos años. La semana pasada, fiscales de 12 países de América Latina formaron una fuerza conjunta para compartir evidencia en la investigación sobre el esquema de pagos de Odebrecht a funcionarios para asegurarse lucrativos contratos, en particular en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, República Dominicana, Venezuela, Panamá y Portugal.

Acorde a las fuentes consultadas por Reuters –que hablaron a condición de anonimato dada la sensibilidad del tema, mientras la sede de Odebrecht en Salvador de Bahía declinó pronunciarse al respecto– a fines de año podrían cerrarse varias desinversiones previstas, como el proyecto minero Catoca en Angola y una participación del 28% en la represa Santo Antonio en Brasil.

Salir de Gasoducto Sur Peruano SA podría tardar más, dijeron las fuentes, luego de la deci sión de Perú de cancelar el proyecto y licitarlo de nuevo.