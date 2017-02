La justicia federal de EE.UU. ratificó suspensión del decreto migratorio

El decreto migratorio que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hace 10 días y que generó una escalada de críticas extranjeras y de la oposición nacional, quedó sin efecto hasta nuevo aviso, luego de que ayer un tribunal de apelaciones se negara a restablecer su aplicación.

La orden ejecutiva del mandatario bloqueaba por 90 días el ingreso a EE.UU. de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana -Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen- y por 120 días el acceso de refugiados, aunque de forma ilimitada para los sirios.

Sin embargo el viernes, el juez federal James Robart de Seattle, suspendió de las restricciones impuestas por el decreto y en cuestión de horas, las autoridades migratorias dejaron de implementar el veto.

Aerolíneas como Lufthansa, Air France, Emirates y Qatar Airways anunciaron que admitían nuevamente a pasajeros de esos siete países en los vuelos hacia territorio norteamericano y la diplomacia estadounidense se vio obligada a revocar la suspensión de 60.000 visas. Trump, por supuesto, apeló, pero tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó el fallo de primera instancia y pidió más argumentos antes de tomar una decisión definitiva sobre el tema.

No obstante, la corte también pidió a los demandantes en el caso -los estados de Washington y Minnesota, contrarios al veto migratorio- que le presentaran argumentos a favor de su posición hasta la medianoche de ayer y al gobierno de Trump que haga lo propio hasta esta tarde.

El vicepresidente Mike Pence dedicó el día a divulgar que consideró "frustrante" que el juez interfiriera con la "autoridad" del mandatario para "tomar decisiones en lo relativo a la seguridad nacional". Pence también advirtió que la Casa Blanca usará "todos los medios legales a su disposición" para restaurar el veto migratorio. "Reaccionaremos rápidamente. Vamos a ganar la batalla de los argumentos ante la justicia puesto que vamos a tomar las medidas necesarias para proteger al país".

Entre los tuits que Trump usó para manifestar su enojo, calificó al magistrado Robart de "autodenominado juez" y opinó que por su decisión "mucha gente mala y peligrosa podría entrar en nuestro país. Una decisión terrible".

Dijo además, que es un "gran problema cuando un país ya no es capaz de decir quién puede y quién no puede entrar y salir, especialmente por razones de seguridad" y arremetió contra el poder judicial. "No puedo creer que un juez haya puesto a nuestro país en tanto peligro. Si algo pasa, la culpa será suya y del sistema judicial", escribió.

La sentencia judicial supone el primer revés para Trump y una victoria política para los demócratas, cuyos fiscales generales de los estados de Washington y Minnesota fueron quienes interpusieron la demanda.