El mandatario censuró y acusó de mentir a la cadena CNN

Donald Trump ignoró repetidas veces las peticiones de pregunta de un periodista de la CNN y acusó a la cadena de divulgar "noticias falsas" sobre un supuesto dossier de inteligencia que detalla espionaje ruso contra él.

"Tú no, tú no. Tu medio es terrible. Cállate, cállate. No seas maleducado. No te voy a dar el turno de pregunta. Ustedes divulgan noticias falsas", vociferó Trump ante los reclamos del periodista Jim Acosta que quería preguntar si podía negar categóricamente que ningún miembro de su campaña se había reunido con representantes del Gobierno ruso antes de las elecciones. Cuestión que evitó contestar con claridad luego de que preguntara otro reportero.