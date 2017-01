Dictan captura del millonario brasileño Eike Batista

En un operativo que se enmarca en la investigación llevada a cabo por la justicia denominada "Operación Lava Jato", la Policía brasileña allanó el domicilio de uno de los empresarios más ricos del mundo, Eike Batista, con una orden de captura por sospechas de lavado de dinero que no pudo cumplirse debido a que se halla en otro país.

La decisión judicial incluye nueve órdenes de captura, entre ellas de personas que ya se hallan tras las rejas por otras causas, como el ex gobernador de Rio, Sergio Cabral, y dos de sus asistentes.

La causa investiga blanqueo de dinero en obras públicas en Rio de Janeiro, por u$s 100 millones y el pago de un soborno de u$s 16,5 millones a Cabral, en una causa específica denominada "operación Eficiencia".

Un abogado del empresario dijo a la Policía Federal que pretende entregarse. Pero si no establece contacto con las autoridades en el "cortísimo plazo", será considerado como prófugo.

"No se puede afirmar categóricamente que hubo una intención de fuga", comentó el delegado Tacio Muzzi, de la Policía Federal, en una conferencia de prensa.

"La Policía Federal está en pleno contacto con la Interpol para saber si llegó realmente a Nueva York, hay información de que pudo haber salido con pasaporte alemán", agregó Muzzi.

Fiscales del Ministerio Público Federal dijeron que investigan el pago de la coima usando una cuenta bancaria en Panamá. La transacción habría sido realizada en 2011 utilizando un contrato fachada de una empresa de Batista para la compra y venta de una mina de oro.