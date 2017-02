Corte de Apelaciones ratificó la suspensión de decreto migratorio

La Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos decidió de forma unánime mantener una suspensión temporal al decreto del presidente Donald Trump que restringe la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

La demanda para que no prospere la prohibición había sido interpuesta por los Estados de Washington y Minnesota, en un caso que seguramente llegará a la Corte Suprema.

La suspensión no trata el tema de fondo que sigue en proceso, sino que anula sus efectos hasta que se pronuncie la justicia en forma definitiva.

Trump se quejó de los jueces y señaló que no puede creer que deban luchar para proteger la seguridad contra el sistema judicial, que debe "proteger la seguridad de nuestra nación".