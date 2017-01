Corea del Sur propone a EE.UU. nivelar la balanza comercial

Mientras las empresas estadounidenses ensayan diversas estrategias para congraciarse con el nuevo mandatario de su país, también otros Estados buscan alternativas para no cortar las relaciones comerciales, como Corea del Sur, especialmente después de que Donald Trump firmara un decreto para retirar a su país del TPP y se dispusiera a revisar su tratado bilateral con Seúl, cuya economía depende en un 50% de sus exportaciones.

La propuesta de Seúl es aumentar sus importaciones de bienes de EE.UU. para nivelar la balanza comercial con ese país mediante la reducción del superávit comercial surcoreano. En 2017 tenía previsto importar 2,8 millones de toneladas de gas y adquirir más semiconductores, automóviles o aviones norteamericanos.

En 2016, Corea del Sur exportó a EE.UU. por u$s 16.807 millones e importó u$s 10.159 millones en bienes estadounidenses.