75 minutos de Trump contra los medios en una conferencia que tuvo de todo

Durante una hora y 15 minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó hoy una conferencia de prensa en la que habló de una amplia variedad de temas: Rusia, inmigración, medios de comunicación, Melania, el programa para jóvenes que había impulsado su antecesor Barack Obama, sus planes económicos para el interior de Estados Unidos, y en la que tuvo tiempo también para pelearse con medios y periodistas y anunciar un nuevo funcionario de su Gabinete.

Por la mañana, la Casa Blanca había difundido que Trump tenía "un poco de tiempo en su agenda" y que por eso habían decidido convocar a una conferencia de prensa. La sorpresiva convocatoria se dio con las continuas versiones en la prensa que vinculaban a su entorno con Rusia y Vladimir Putin.

Trump: "El nivel de deshonestidad de la prensa está fuera de control"

En los minutos iniciales, Trump anunció que propondrá a un ex funcionario de George Bush para la Secretaría de Trabajo. Se trata de Alexander Costa, el primer hispano en ser nominado para su Gabinete. "Hará un tremendo trabajo", dijo el presidente norteamericano.

Antes de pasar a las preguntas, Trump aseguró que estaban trabajando para unificar al Partido Republicano y también "el país", algo que volvió a reiterar más adelante. "Éramos un país muy dividido antes de que yo llegara. Donald Trump no dividió el país", aseguró.

"Hay tanto odio. No soy mala persona. Doy buenos ratings", ironizó.

Los ataques a la prensa, como es habitual cada vez que ofrece una conferencia, no tardaron en llegar. "El nivel de deshonestidad de la prensa está fuera de control", les dijo a los periodistas que estaban en la sala.

Respecto de la Orden Ejecutiva que bloqueaba la posibilidad de entrar al país a ciudadanos de siete países musulmanes y que la Justicia frenó, Trump confirmó que su administración está trabajando en una nueva. "La semana que viene publicaremos una nueva Orden Ejecutiva

Trump no pudo escaparse del tema de la agenda de la semana en los medios estadounidenses: sus supuestos vínculos con Rusia. Cuando le preguntaron, el Presidente republicano cargó contra el diario The New York Times: "Son un chiste. Son noticias falsas", aseguró.

En medio de un cruce con una periodista de CNN, Trump aseguró que él es "buena persona". "Hay tanto odio. No soy mala persona. Doy buenos ratings", ironizó.

Casi al final de la conferencia, antes de recibir preguntas, Trump intimaba desde arriba del estrado: "¿Sos un periodista amable?" y, cuando le hacían preguntas que no quería responder, retomaba la idea y respondía: "Esa no es una pregunta buena. No sos un periodista amable".

Trump habló también sobre su esposa Melania, de quien aseguró que tuvo una carrera muy existosa, y dijo que se iba a ocupar de "asuntos de mujeres". "Va a ser una muy buena representante de Estados Unidos" como primera dama, afirmó.