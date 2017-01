Ya están los candidatos Oscars 2017:

El musical "La La Land" logró 14 nominaciones a los Premios Oscar de este año y alcanzó la línea de "Titanic" (en 1998), de acuerdo al listado que la Academia de Cine de Hollywood difundió esta mañana. La gran ceremonia será el próximo 26 de febrero en el Dolby Theater de Hollywood Boulevard.

La nómina completa es la que sigue:

-MEJOR PELÍCULA: "La La Land", "Hasta el último hombre", "Manchester junto al mar", "Un camino a casa", "Luz de luna", "Fences", "Sin nada que perder", "La llegada" y "Talentos ocultos".

-MEJOR DIRECTOR: Damien Chazelle por "La La Land", Mel Gibson por "Hasta el último hombre", Barry Jenkins por "Luz de luna", Kenneth Lonergan por "Manchester junto al mar" y Denis Villeneuve por "La llegada".

-MEJOR ACTOR: Casey Affleck por "Manchester junto al mar", Andrew Garfield por "Hasta el último hombre", Ryan Gosling por "La La Land", Viggo Mortensen por "Capitán Fantástico" y Denzel Washington por "Fences".

-MEJOR ACTRIZ: Natalie Portman por "Jackie", Emma Stone por "La La Land", Meryl Streep por "Florence, la mejor peor de todas", Isabelle Huppert por "Elle" y Ruth Nega por "Loving".

-MEJOR ACTOR DE REPARTO: Mahershala Ali por "Luz de luna", Jeff Bridges por "Sin nada que perder", Michael Shannon por "Animales nocturnos", Lucas Hedges por "Manchester junto al mar" y Dev Patel por "Un camino a casa".

-ACTRIZ DE REPARTO: Viola Davis por "Fences", Naomi Harris por "Luz de luna", Nicole Kidman por "Un camino a casa", Octavia Spencer por "Talentos ocultos" y Michelle Williams por "Manchester junto al mar".

-MEJOR GUIÓN ORIGINAL: "La La Land", "The Lobster", "20th Century Women", "Manchester junto al mar" y "Sin nada que perder".

-MEJOR GUIÓN ADAPTADO: "La llegada", "Fences", "Talentos ocultos", "Un camino a casa" y "Luz de luna".

-MEJOR PELÍCULA ANIMADA. "Moana: Un mar de aventuras", "Kubo y el último Samurai", "My life as a Zucchini", "Zootopia" y "The Red Turtle".

-MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA: "Land of Mine", de Dinamarca; "Un hombre llamado Ove", de Suecia; "El cliente", de Irán; "Tanna", de Australia; y "Toni Erdman", de Alemania.

-MEJOR FOTOGRAFÍA: "La Llegada", "La La Land", "Un camino a casa", "Luz de luna" y "Silencio".

-MEJOR EDICIÓN: "La llegada", "Hasta el último hombre", "Sin nada que perder", "La La Land" y "Luz de luna".

-MEJOR EDICIÓN DE SONIDO: "La Llegada", "Horizonte profundo", "Hasta el ultimo hombre", "La La Land" y "Sully".

-MEJOR MEZCLA DE SONIDO: "La llegada", "Hasta el ultimo hombre", "La La Land", "Rogue One" y "13 horas".

-MEJOR VESTUARIO: "Animales fantásticos", "Aliados", "Florence, la mejor peor de todas", "Jackie" y "La La Land".

-MEJOR MAQUILLAJE: "Un hombre llamado Ove", "Star Trek Sin limites" y "Escuadrón suicida".

-MEJORES EFECTOS VISUALES: "Horizonte profundo", "Doctor Strange", "El libro de la selva", "Kubo y el último samurai" y "Rogue One".

-MEJOR PRODUCCIÓN DE ARTE: "La llegada", "Animales fantásticos", "Hail Ceasar", "La La Land", "Pasajeros".

-MEJOR CANCIÓN: "Audition" y "City of Stars", ambas de "La La Land"; "Can’t stop the feeling" de "Trolls"; "How Far I’ll Go", de "Moana: Un mar de aventuras"; y "The Empty Chair", de "The James Foley Story".

-MEJOR BANDA SONORA: "Jackie", "La La Land", "Un camino a casa", "Luz de luna" y "Pasajeros".