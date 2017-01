Vacaciones lejos de la playa: descanso hogareño y reuniones familiares

Los argentinos que no pudieron salir de vacaciones, o los que simplemente eligen pasar los días de verano en su ciudad, también buscan opciones y actividades para aprovechar los días de verano. Si bien la mayoría opta por pasar más tiempo en su casa, son muchos los que también eligen actividades como reunirse con familiares y amigos y las salidas que quizás son postergadas en otra época del año.

Según un sondeo realizado por la consultora TrialPanel, que indagó sobre las actividades que realizan las personas que vacacionan en su propia ciudad, los que no tienen la posibilidad de viajar durante este verano eligen como actividad principal descansar en su hogar (67%), mientras que un 48% se junta con familiares y amigos especialmente a los que no ve con frecuencia durante el año. Además, un 45% aprovecha para realizar salidas como ir al cine, al teatro, a bares o restaurantes. Finalmente, un 23% decide visitar diferentes museos.

Aquellos que eligen estar al aire libre, sin embargo, no se quedan atrás. También es una de las opciones más buscadas. El 35% de los encuestados dice disfrutar de iniciativas fuera de casa y el 28% aprovecha las actividades gratuitas que ofrece cada ciudad.

Al consultar por el gasto promedio por salida por persona, el 26% de los encuestados invierte entre $ 100 y $ 200, mientras que el 36% asegura gastar entre $ 200 y $ 300, y un 23% entre $ 300 y $ 500. Con todo, apenas un 7% afirma poder gastar más de $ 500 en cada actividad fuera de su casa.

En el caso de los que tienen niños pequeños el abanico de actividades es más amplio. "Ocho de cada 10 encuestados tiene al menos un niño con el que tiene pensado realizar una actividad. Según afirman los adultos, seis de cada 10 niños piden a sus familiares que los lleven de paseo durante los meses de vacaciones", señaló el informe de la consultora.

El ranking de salidas preferidas por los chicos es encabezado por los almuerzos o cenas en locales de comidas rápidas (64%); seguido por ir al cine, al teatro o a otros espectáculos para niños (52%). También ganan preferencias ir a la plaza u otros espacios al aire libre (45%). Otras opciones elegidas son los shoppings (36%); pasar el día en clubes o piletas (34%); acudir a las actividades gratuitas (32%); organizar reuniones con sus amigos (23%); ir al zoológicos, museos o sitios culturales (18%); y finalmente visitar algún parque de diversiones (17%).

Por su parte, el gasto promedio con los chicos se ubica entre $ 200 y $ 300 (38% de las menciones). El 25% dice gastar entre $ 100 y $ 200, y el 24% entre $ 300 y $ 500.

El estudio fue realizado recientemente sobre una base de 600 casos, de hombres y mujeres, mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en Capital Federal, Gran Buenos Aires y las principales ciudades del interior del país.