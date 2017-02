Momentos de la verdad en Retail

Alejandro Frenkiel es pionero en aplicar acciones de Inteligencia Colectiva en las organizaciones. Primero lo hizo como consultor y desde la academia; ahora, mediante C2, una consultora que fundó y dirige. Con más de 20 años de trabajo con empresas nacionales y multinacionales, el licenciado en Psicología, y consultor en Capital Humano y Desarrollo Organizacional, desarrolla el tema de investigación académica desde hace años. En una mano a mano con El Cronista, el profesor de la UTDT y del Phd de AdEN Internacional Business School, explica las aplicaciones prácticas de la Inteligencia Colectiva para alcanzar niveles óptimos de eficiencia en las firmas de Retail.



- En pocas palabras, ¿qué es la Inteligencia Colectiva?

La Inteligencia Colectiva es una especie de cerebro compartido. Es posible gracias a la suma de una multitud de saberes individuales, de un aporte cooperativo, eficaz e innovador, que lo que busca es mejorar algo de su comunidad. Por definición está alejada del mercado y sus estrategias. Y, para hacerlo, se basan en el trabajo colaborativo, y un sistema de producción, distribución y consumo de bienes intangibles, como la información, usando medios o soportes que les permite trabajar de forma descentralizada y socializar lo que hacen con un alcance nunca antes visto. Ese resultado no tiene una sola autoría y es de uso libre, es de todos. Permite que las comunidades evolucionen hacia un nuevo orden, otra complejidad y mayor armonía. Es fabuloso, las personas se encuentran intercambiando y cooperando con extraños y conocidos en un alcance nunca antes visto. Wikipedia es un caso popular de aplicación de este modelo. Y Pierre Lévy y Yochai Benkler son de los autores que más lo han estudiado.



- ¿Cómo se vincula con el sector Retail?

Aplicado en negocios como Retail, la Inteligencia Colectiva logra un impacto directo en la rentabilidad de la empresa y en la innovación, además retiene talentos y genera condiciones para mejorar el rendimiento. Nuestra consultora está siendo pionera en aplicarlo y lo que vemos es que, ya al iniciar el proceso, aumenta el rendimiento intelectual de los equipos, porque propone una cultura de ampliación del saber, mejora el clima interno al generar espacios creativos para compartir y desa-rrollar habilidades, la participación cross (inter-áreas) es 100% horizontal. También optimiza las herramientas tecnológicas con una lógica de ‘inteligencia de enjambre’ con crecimiento exponencial de enlaces y permite una nueva forma de gestionar el conocimiento, que es apropiándose realmente del crowdsourcing interno.



- ¿Cuán relevante es aplicarlo?

La mayoría de las organizaciones actuales no aprovecha aún el conocimiento disperso que hay entre sus miembros. Esto, pese a que ya en 2006 un informe del IBM Institute for Business Value reconoció que la capacidad de colaborar es un factor competitivo clave que distingue a las empresas con un mayor rendimiento del resto, porque habla de su capacidad para innovar. Indiferentes a esta tendencia, las firmas siguen operando como si las soluciones a problemas cada vez más complejos pudieran construirse solo a partir de las respuestas que suelen dar unos pocos, la mayoría de las veces, gerentes.



- ¿Qué ventajas tiene?

Además de encontrar salidas disruptivas a situaciones complejas, fidelizan a sus colaboradores, logran sentido de pertenencia y orgullo por el aporte de valor que ofrecen. Ya lo dijo Steve Jobs: "No tiene sentido contratar a personas inteligentes y decirles qué hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan lo que tenemos que hacer".



- ¿Cómo se aplica en la empresa?

Funciona de este modo: se desarrolla una plataforma virtual al tiempo que se invita a toda la gente de una empresa o comunidad a construir y organizar una propuesta en torno a un tema central o pregunta que los convoca. Las personas negocian libremente los subtemas a abordar y así, por afinidades, se arman los distintos grupos. Es interesante la composición de los grupos y cada uno define los roles de sus integrantes en base a un modelo planteado. Una vez organizados, empieza a planificar, soñar, proponer soluciones a ese desafío.