El reintegro del IVA por alojamiento a turistas extranjeros

El artículo 43 en su séptimo párrafo prevé el reintegro del IVA para las prestaciones de servicios de alojamiento prestadas a turistas extranjeros por hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart-hoteles y similares (apartado 2, inciso e) del artículo 3º de la ley) efectuados en los centros turísticos ubicados en las provincias con límites internacionales. Asimismo. el citado párrafo del artículo 43 dispone que en el caso de que las referidas prestaciones se realizaren en forma conjunta o complementaria con la venta de bienes, u otras prestaciones o locaciones de servicios, éstas deberán facturarse en forma discriminada y no darán lugar al reintegro previsto en este párrafo, con excepción de los servicios de desayuno incluido en el servicio de hospedaje (efectuadas por bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confiterías y en general por quienes presten servicios de refrigerios, comidas o bebidas en locales -propios o ajenos-, o fuera de ellos, texto del aparatado 1, inciso e) del artículo 3º de la ley). Con el dictado de la RGC 3971 (AFIP) y 566 (MT), publicada en el Boletín Oficial del 30 de diciembre pasado se reglamenta el mecanismo de reintegro del IVA, se crean comprobantes electrónicos que respalden estas operaciones y se instrumenta un régimen de información específico, a los efectos de un control eficiente de su funcionamiento. El objetivo de este trabajo es resumir las principales características del régimen, que comenzó a tener vigencia el 1º de enero pasado y que representa una importante norma para el desarrollo del turismo y que permiten una mejor competitividad de las empresas de este sector económico.

Resolución Conjunta General 3971 (AFIP) y Resolución 566/2016 (Mt)

A través de esta resolución conjunta se establecen las pautas y procedimientos aplicables al régimen de reintegro del IVA facturado por los servicios de alojamiento prestados a turistas del extranjero

Alcances del régimen

A los efectos de la aplicación régimen, se entiende por turista del extranjero a toda persona que ingrese a la Argentina sin tener su residencia habitual en el país, y permanezca en él sin exceder el plazo máximo establecido por la ley migratoria para dicha categoría. El reintegro, comprenderá los montos facturados por responsables inscriptos en el IVA por los servicios de alojamiento y desayuno, cuando éste se encuentre incluido en el precio del hospedaje, brindados a turistas del extranjero en todo el país, contratados tanto de manera directa como a través de agencias de viajes habilitadas, en la medida que el pago se realice mediante tarjeta de crédito o débito internacional emitida en el exterior o transferencia de divisas, y siempre que se identifique de manera inequívoca al destinatario final del beneficio.

Si las citas prestaciones se realizan en forma conjunta o complementaria con la venta de bienes, u otras prestaciones o locaciones de servicios, éstas deberán facturarse en forma separada a través de comprobantes clase "A" o "B", según corresponda, y no darán lugar al reintegro del impuesto. El monto a reintegrar se calculará sobre la base de la tarifa por noche de la habitación, unidad o plaza, según corresponda, fijada en la factura emitida por el establecimiento que preste el servicio de alojamiento, la que deberá reflejar las condiciones de mercado existentes, aclarando que no darán lugar al reintegro los importes que excedan a la referida tarifa, como así tampoco el monto cobrado por la cancelación o no utilización del servicio de alojamiento.

Sujetos comprendidos

Se encuentran comprendidos, como se señalara al comienzo de esta notas, los hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart-hoteles y similares, así como las agencias de turismo del país habilitadas por el Ministerio de Turismo, que revistan el carácter de responsables inscriptos IVA. (Art. 43 de la ley de IVA). Las operaciones sujetas a reintegro deberán estar respaldadas, emitiendo electrónicamente los comprobantes Factura clase "T" (código 195); Nota de débito clase "T" (código 196); o Nota de crédito clase "T" (código 197) con los datos que se detallan en el Anexo I de la resolución conjunta, los cuales revisten el carácter de declaración jurada, (Art. 28, Dto. 1.397/79, sustituido por el Art. 1°, Dto. 658/02). A tal efecto, en el momento de la contratación del servicio de alojamiento, los sujetos deberán identificar la totalidad de los huéspedes que harán uso del servicio y verificar que se cumpla con el requisito de residencia en el exterior, para lo cual requerirán los datos de cada uno de los pasajeros (Apellido y nombres; Nacionalidad; país de residencia; y número de pasaporte o documento de identidad extranjero. En el caso que la operación sea realizada a través de una agencia de viajes, la misma deberá solicitar copia del pasaporte o del documento de identidad extranjero que acredite los datos informados, excepto de realizarse a través de "Internet". Asimismo, los establecimientos de hospedaje, al momento de la prestación efectiva del servicio de alojamiento, deberán solicitar la exhibición de los citados documentos juntamente con el comprobante entregado por la Dirección Nacional de Migraciones, de corresponder, los cuales deberán guardar copia de la documentación indicada junto con el duplicado de la factura emitida y conservarla en archivo, a disposición de la AFIP, para cuando así se lo requieran, y además, al momento del pago deben comprobar que la tarjeta de débito o crédito se encuentre emitida en el exterior o que la transferencia tenga origen en una entidad bancaria del exterior.

Solicitud de autorización de emisión de comprobantes

Los sujetos obligados deberán solicitar a la AFIP la autorización de emisión pertinente vía "Internet" a través del sitio "Web" institucional pudiendo ser realizada mediante alguna de las siguientes opciones: a) El intercambio de información del servicio "Web", cuyas especificaciones técnicas se encontrarán en el micrositio de "Factura Electrónica" o b) En el servicio denominado "Comprobantes en línea" (con Clave Fiscal y Nivel de Seguridad 2, como mínimo.

Cada solicitud de emisión deberá ser efectuada por un punto de venta, que será específico y distinto a los utilizados para los que se emitan a través del equipamiento electrónico denominado Controlador Fiscal y/o para los que se emitan con arreglo a lo dispuesto por otros regímenes o sistemas de facturación vigentes. La habilitación de los puntos de venta se efectuará utilizando el servicio denominado "Administración de Puntos de Venta y Domicilios", los cuales deberán ser distintos entre sí y observar la correlatividad en su numeración, previendo que en el caso de inoperatividad de los sistemas, las solicitudes de emisión que no pudieran ser efectuadas, se realizarán conforme al procedimiento establecido en la RG.100 (AFIP), sólo cuando el servicio sea contratado directamente por el turista extranjero en el mostrador del establecimiento que brinda el hospedaje, mientras que para el resto de las operaciones, deberán emitirse los comprobantes electrónicos dentro de las 24 horas inmediatas siguientes al restablecimiento de los sistemas.

La AFIP de no detectar inconsistencias en los datos suministrados, autorizará la solicitud para la emisión de los comprobantes originales, otorgando el "CAE" por cada comprobante solicitado y autorizado., aclarando que cuando en la solicitud de autorización constare la fecha de los mismos, la transferencia electrónica a la AFIP podrá efectuarse dentro de los 10 días corridos anteriores o posteriores a la fecha consignada en dichos documentos, y en caso que en la solicitud no constare la fecha del documento, se considerará fecha de emisión del comprobante la de otorgamiento del respectivo "CAE".

Régimen de Información

Se establece un régimen de información a cargo de los establecimientos de hospedaje respecto de las operaciones sujetas a reintegro, la que deberá remitirse a la AFIP por transferencia electrónica de datos vía el sitio "Web" institucional a través del servicio "PRESENTACIÓN DE DDJJ Y PAGOS", o por intercambio de información mediante "Web Service", denominado "PRESENTACIÓN DE DDJJ - PERFIL CONTRIBUYENTE".

Las especificaciones técnicas y diseños de datos exigidos estarán publicados en el micrositio de "Factura Electrónica", bajo la denominación: "Régimen Informativo - TURIVA Alojamiento -Especificaciones Técnicas". La información se suministrará por mes calendario, hasta el día 15, inclusive, del mes inmediato siguiente al período mensual de que se trate, debiendo ser cumplimentada inclusive cuando no efectúen ninguna operación. La información de las referidas operaciones se detallará el importe del IVA y el reintegro otorgado, fijando con carácter de excepción que los períodos de enero y febrero de 2017 se informarán hasta el día 15.03.17 y los de marzo y abril hasta el día 15.05.17.

Determinación del IVA

En la declaración jurada del IVA, el impuesto facturado pero no cobrado generado por estas operaciones, deberá ser indicado como "TurIVA", según Anexo I, punto 3, inciso f) de la RG.715 (AFIP).

Control del cumplimiento del régimen

La AFIP y el MT coordinarán y desarrollarán acciones de verificación y fiscalización, de acuerdo con sus respectivas funciones y facultades, destinadas al control del universo de contribuyentes y responsables comprendidos en el régimen de reintegro, implementando un procedimiento de intercambio de información.

Otras disposiciones

Con carácter excepcional, para la aplicación del beneficio establecido en la presente en lo relativo a la detracción del IVA, se deberán emitir facturas clase "A" o "B" por las operaciones sujetas a reintegro entre el 2º de enero y las fecha especiales dispuestas en esta resolución como si fueran operaciones exentas, siendo obligatorio consignar en el respectivo comprobante una leyenda que indique que la operación se encuentra "Alcanzada por el beneficio de Reintegro del IVA - Decreto 1.043/2016". Además de la leyenda se deberá indicar el importe del IVA de la operación y el reintegro otorgado. En el Anexo I que forma parte de esta norma reglamentaria se indican los datos mínimos que deben contener los comprobantes y en el Anexo II el modelo de comprobante clase "T".

Vigencia

Su vigencia es a partir del 02.01.17, no obstante, para la emisión de comprobantes clase "T" de sujetos cuya solicitud de autorización se efectué a través del servicio "Comprobantes en línea" su vigencia es a partir del 01.04.17.; y para la emisión de comprobantes clase "T" de responsables que solicitan autorización mediante el intercambio de información del servicio "Web": desde el 01.07.17.

Palabras finales

Respecto a los antecedentes en esta materia debemos referirnos al Decreto Nº 1099/98, posteriormente modificado por el Decreto 80/01 que determinó el reintegro del IVA al turista del exterior por las adquisiciones de bienes gravadas de producción nacional y que fuera reglamentado por la RG. (AFIP) 380/99 (modificado por las RG. 972/01 y 1613/03) y la RG 827/00. Según los considerados de esta nueva disposición, pone de relevancia la importancia del turismo en el desarrollo de la economía nacional y a los fines de mejorar la competitividad del sector, y por eso decide reglamentar un mecanismo simple, directo y automático de reintegro del IVA, facturado pro los responsables inscriptos en el gravamen por los servicios de alojamiento prestados a turistas extranjeros. Es de esperar que se cumplan los objetivos fijados, ya que las anteriores experiencias no han demostrado una plena efectividad y además deberían ser complementadas con otro tipo de medidas, ya que este sector de la economía ha tomado una relevancia especial en el mundo entero, aunque su verdadera competitividad dependerá de la salud de la economía en general, ya que las últimas estadísticas demuestran que nuestro país es uno de los más caros en el mundo.

(*) El Dr. Alberto Rodríguez, es Contador Público, asesor tributario, profesor de esta especialidad en diferentes universidades del país.