Compilado de dictámenes y consultas

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS Y DEBITOS EN CUENTAS BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS

PROCEDIMIENTO FISCAL

Impuesto a las ganancias. Adquisición de acciones argentinas por una sociedad del exterior, como consecuencia de la disolución obligada de los accionistas originales, controlados por la esta última. Operación gravada por el impuesto a las ganancias. Renta de fuente argentina.Resolución N° 40/16 (SDG TLI). Fecha: 19/09/2016.- No resultan aplicables las normas del régimen impositivo argentino previsto en el Artículo 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) referido al traslado de derechos y obligaciones en un proceso liquidatorio, sobre la operatoria por la cual una sociedad del exterior recibirá acciones de dos firmas locales, como consecuencia de la disolución obligada de los accionistas directos originales de estas últimas -también sociedades del exterior , Ello, dado que todos los procesos de reestructura del caso están centrados en operaciones de las sociedades extranjeras sin involucrar a ningún proceso reorganizativo en el país.- El cambio de titularidad de las acciones de las sociedades argentinas resulta del aporte de las acciones de sus firmas controlantes que después se disuelven, por lo que se puede inferir que indirectamente se están aportando los títulos de las empresas del país que son las que, en última instancia, cambian de propietario.l El traslado de acciones de las dos sociedades locales resulta equiparable a un aporte realizado por las sociedades titulares originales de las mismas a la sociedad del exterior, la que a partir de dicha transferencia será la nueva titular, siguiéndose de ello que tal transmisión de bienes se deberá tener por incluida en las disposiciones del primer párrafo del Artículo 3° de la Ley del gravamen, razón por la cual constituirá una transferencia de acciones cuyo resultados estarán alcanzados por el Artículo 90 de dicha norma.- Los resultados de la operación al provenir de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República Argentina como lo son tales títulos representativos del capital social de las firmas del país, estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en carácter de rentas de fuente argentina obtenidas por sujetos del exterior, conforme el artículo 5 de la ley del tributo.- Se aplica la alícuota del 15%, de acuerdo a los párrafos segundo a quinto del Artículo 90 de la ley del gravamen y, en razón de que la titular de las acciones es un sujeto del exterior y la adquirente también, el ingreso del impuesto correspondiente estaría a cargo de esta última.Contrato de Implementación del Servicio de Educación a Distancia Tratamiento en el gravamen. Su gravabilidad.Resolución N° 34/16 (SDG TLI). Fecha: 01/07/16.- Los servicios conexos y anexos que surgen del Contrato de Implementación del Servicio de Educación a Distancia no se encuentran amparados por la exención prevista en el Artículo 7°, inciso h), punto 3 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.- Lo expuesto, atento a que la consultante no reviste la calidad de establecimiento educacional privado incorporado a los planes de enseñanza oficial -sujetos a los que está dirigida la exención.- En consecuencia, los conceptos facturados por ella al establecimiento educativo por los servicios que le presta en los términos del contrato celebrado se encuentran gravados en virtud de las previsiones del punto 21 del inciso e) del Artículo 3° de la misma ley.- En el supuesto de que la rubrada quede excluida del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes por superar el parámetro de ingresos brutos, deberá solicitar el alta en los impuestos a las ganancias y al valor agregado del régimen general.Cuenta corriente utilizada en forma exclusiva para el desarrollo de su actividad de servicios de cobranzas electrónicas por cuenta de terceros. Exención en el gravamen.Resolución N°29/16 (SDG TLI). Fecha: 21/06/16.- En la medida en que la cuenta por la cual se consulta se utilice en forma exclusiva para el desarrollo de su actividad de servicios de cobranzas electrónicas por cuenta de terceros de facturas de servicios públicos, impuestos y otros servicios, y ésta sea su única actividad, la misma se hallará beneficiada por la exención contemplada en el inciso d) del Artículo 10 del Anexo al Decreto N° 380/01 y sus modificaciones.Movimientos de cuenta corriente derivados de la operatoria de percibir de parte de las obras sociales los ingresos por las prácticas odontológicas realizadas por odontólogos, círculos y asociaciones inscriptos en la red de prestadores, acorde los contratos celebrados con dichas obras sociales en representación de estos últimos y transferir tales ingresos a sus respectivas cuentas abiertas en entidades regidas por la ley de entidades financieras. Su gravabilidad.Resolución N° 33/16 (SDG TLI) Fecha: 21/07/16- Corresponde encuadrar la operatoria de marras en el inciso a) del Artículo 1° de la ley, resultando de aplicación la alícuota del 6‰, en razón del carácter de responsable inscripto en el Impuesto al Valor Agregado que reviste la consultante, no cumpliéndose la condición prevista en el primer párrafo del Artículo 7° del citado Anexo para ser beneficiada por la alícuota reducida del 2,50‰, como así tampoco le alcanzan las exenciones contempladas en el Artículo 10 del mismo Anexo, por cuanto no se encuentra comprendida en los supuestos que dicho precepto taxativamente enumera.Ley 26.476 art. 44 y Ley 26.860 art. 17. Suspensión del curso de la prescripción. Modo de cálculo.Dictamen 7/16 (DIALIR) Fecha 15/4/16.- Los artículos 44 de la Ley N° 26.476 y 17 de la Ley N° 26.860, establecen la suspensión por un año del "curso de la prescripción" de las acciones del Fisco en ellos descriptas, debiendo entenderse la causal aplicable ante las acciones en vigor al momento de la entrada en vigencia de dichos artículos, es decir aquellas cuya prescripción no operó y estaba ya iniciada en tal momento, sin distinción de si estaba o no suspendido el curso prescriptivo por otra causal.- La operatividad de las suspensiones anuales de los artículos 44 de la Ley N° 26.476 y 17 de la Ley N° 26.860 respecto de una acción con prescripción suspendida por otra causal, no puede tener por efecto la suma o acumulación del plazo de ésta con el de aquéllas, debiendo efectuarse su cómputo en forma paralela o simultánea.- A título de ejemplo, si el curso de la prescripción de una acción del Fisco en vigor al 03/06/13 estaba suspendida por otra causal cuyo efecto suspensivo cesó con posterioridad, debe distinguirse: a) si tuvo término dentro del año de suspensión determinado por el artículo 17 de la Ley N° 26.860, resultará aplicable la suspensión que dispone éste, pero no procederá sumar los plazos relativos a ambas causales, viéndose reiniciado el curso remanente de la prescripción el 03/06/14; b) si cesó con posterioridad al año de suspensión establecido por dicho artículo 17, al no proceder la referida suma, tal suspensión anual habrá transcurrido sin presentar efecto material en el cómputo, que culminará al término propio de la causal respectiva.La Dra. 