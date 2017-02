Warren Buffett compró u$s 120 mil millones en acciones de Apple este año

Warren Buffett, presidente y presidente ejecutivo de Berkshire Hathaway Inc, dijo hoy a la cadena de televisión CNBC que su conglomerado compró unos 120 millones de acciones de Apple Inc. en 2017 y que los títulos estadounidenses no están en "territorio de burbuja".

"Me parece que Apple tiene un producto bastante popular", comentó Buffett. Asimismo, aseguró que la participación de Berkshire en Apple tiene un valor actual de unos 17.000 millones de dólares, equivalente a 133 millones de acciones.

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha realizado un "trabajo fantástico", dijo Buffett, quien agregó que no había comprado acciones desde que la compañía presentó sus resultados.

Buffett, que dijo a CNBC que Berkshire gastó unos 20.000 millones de dólares en acciones desde justo antes de la elección presidencial del 8 de noviembre, afirmó también que el mercado bursátil estadounidense está asequible con las tasas de interés en los niveles actuales.

Buffett señaló que es extremadamente difícil intentar hallar un piso a los precios de las acciones y que desconoce qué podría ocurrir en el corto plazo en el mercado bursátil. Añadió que existe la posibilidad de que los títulos pudieran "bajar un 20 por ciento mañana".

Buffett dijo que las posiciones de Berkshire en las aerolíneas se mantiene sin cambios. Indicó que las acciones de las aerolíneas han sido históricamente un "juego muy duro" y que nunca se ha reunido con los presidentes ejecutivos de ninguna de las cuatro aerolíneas en las que Berkshire tiene participación.

Fuente: Agencia Reuters