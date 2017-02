Wall Street modera el avance inicial, pero sigue en alza animado por Apple

Wall Street recorta los avances iniciales a media sesión, aunque permanece en terreno positivo por el buen balance presentado por el gigante tecnológico Apple, que ayer confirmó ventas por encima de las esperadas por el mercado.

Tras los primeros minutos, los papeles de Apple escalan 5,97 por ciento, hasta los 128,60 dólares cada uno y apuntalan al índice compuesto Nasdaq Composite, donde cotiza la mayoría de las firmas de tecnología e internet, que asciende 0,28%, hasta ubicarse en las 5630,26 unidades.

El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, crece 0,04 por ciento, hasta los 19.872,89 puntos.

El selectivo S&P 500, que mide el comportamiento de las principales 500 empresas que cotizan en el mercado neoyorquino, cede 0,12%, hasta los 2276,05 enteros.

Apple, la mayor compañía de los Estados Unidos y del mundo, estrenó su ejercicio fiscal de 2017 con una caída del beneficio de 2,5%, hasta los u$s 17.891 millones de dólares, cifra que equivale a u$s 3,36 por acción, superior a los u$s 3,21 por acción calculado por los accionistas.

Además, sus ventas en el mismo periodo se elevaron 3,2%, hasta los u$s 78.351 millones, también por encima de las expectativas.

Los ingresos del iPhone, su teléfono estrella, crecieron 5% tanto en ingresos (u$s 54.378 millones) como en unidades (78,29 millones).

El dato supone el primer incremento de las ventas en un año y se sitúa por encima de los cálculos del mercado, que esperaban 77,42 millones de smartphones vendidos.

¿Qué pasa en Europa?

Los principales mercados del Viejo Continente concluyeron con signo positivo, apuntalados por resultados empresariales y por la expectativa que genera el final de la reunión de dos días de política monetaria de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos.

Dentro de los datos que los analistas tienen en cuenta se encuentran los números del BBVA, que informó una ganancia de 3.475 millones de euros en 2016.

En Inglaterra, el FTSE 100 ganó 0,12%, hasta los 7107,65 puntos; y en España, el IBEX 35 sumó 0,17%, hasta los 9330,80 enteros.

En Alemania, el DAX 30 creció 1,08%, hasta los 11.659,50 puntos; mientras que en Francia el CAC 40 avanzó 0,77%, hasta ubicarse en las 4791,25 unidades.

También se destacaron las cuentas presentadas por compañías como Siemens, Roche, Julius Baer y SEB.

En el caso de Siemens, la suba se originó como premio a la revisión al alza de las previsiones de negocio del grupo industrial alemán, mientras que en el de Roche porque sus cuentas quedaron ligeramente por debajo de lo esperado por el mercado.

Por otro lado, en el sector financiero, tanto Julius Baer como SEB lograron batir las expectativas con sus resultados.

Entre los valores con mayores subas de Europa también figuraron Dialog Semiconductor -proveedora de Apple-, que celebró los resultados del gigante tecnológico estadounidense en Wall Street.