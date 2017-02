Wall Street cerró en alza, pese al retroceso de General Motors y las petroleras

Wall Street cerró con modestas alzas hoy, y con el índice Nasdaq cerca de un nuevo récord pese a que se tambalearon las acciones de las petroleras y las de General Motors.

El índice industrial Dow Jones ganó 0,19% a 20.090,29.

El S&P 500 subió 0,02% a 2.293,08 puntos.

El Nasdaq, de valores tecnológicos, avanzó también 0,19% para un cierre récord en 5.674,22 unidades.

El economista Chris Low, de FTN Financial, advirtió que se está “desvaneciendo” el entusiasmo desatado por las principales propuestas del presidente Donald Trump.

Por otro lado, el dólar se fortaleció, cortando la racha alcista, especialmente impulsado por las señales enviadas por la Fed sobre una posible suba de tasas en marzo.

Por su parte, el Banco de Inglaterra advirtió que la inflación podría exceder a las expectativas, lo que impulsó a la libra.

Los ganadores del día incluyeron a Apple, IBM y Boeing que ganaron cerca de 1% o más. Las empresas de energía, en cambio, bajaron junto con el precio del crudo: Chevron perdió 1,4% y Devon Energy dejó 2,5%.

General Motors cayó 4,7% debido a sus elevados costos, a pesar de que su ganancia por acción proyectada para 2017 oscila entre u$s 6 y u$s 6,50. En 2016 fue de u$s 6.

Por último, el mercado de obligaciones subía. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba a 2,392% contra 2,416% del lunes y el de los bonos a 30 años caía a 3,024% desde 3,055% del lunes.

¿Qué pasa en Europa?

Los principales mercados del Viejo Continente finalizaron con signo mixto, a raíz de la incertidumbre política y las dudas que genera el funcionamiento del sistema financiero en la eurozona.

En Inglaterra, el FTSE 100 ganó 0,20%, hasta los 7186,22 puntos; y en España, el IBEX 35 descendió 0,28%, hasta los 9331,50 enteros.

En Alemania, el DAX 30 creció 0,34%, hasta los 11549,44 puntos; mientras que en Francia, el CAC 40 cayó 0,49%, hasta ubicarse en las 4754,47 unidades.