Vencimiento récord de Lebac: esperan que el BCRA renueve la mayor parte

Hoy el Banco Central debe hacer frente al vencimiento récord de $ 235.768,5 millones en Lebac, en la primera licitación mensual de sus letras. Se trata de la cancelación más grande para este año y los analistas esperan que la autoridad monetaria pueda hacer frente a sus obligaciones y renovar casi en su totalidad los títulos.



Además, la expectativa es que la entidad presidida por Federico Sturzenegger opte por mantener o apenas recortar la tasa de rendimiento de las Lebac, que en la última licitación semanal ubicó en 23,2%.



En diciembre, el BCRA anunció que el rendimiento de la Lebac dejaría de ser la tasa de referencia, para ser reemplazado por la tasa de pases a 7 días. El martes pasado, la entidad fijó su Tasa de Política Monetaria en 24,75%.



El vencimiento de hoy equivale a casi el 30% de la base monetaria, mientras que el stock de Lebac ya se ubica en los $ 640.000 millones.



La mayoría de especialistas consultados esperan que haya una gran absorción en esta licitación, ya que el Banco Central priorizará su meta anti inflacionaria.



"Estamos acostumbrados a mirar la Lebac, como el factor que rige al mercado", dijo el economista de Inversor Global, Nery Persichini. "Vamos a estar pendientes del resultado de esta licitación. Creo que tomando en cuenta el dato de baja de inflación del Indec en línea con las metas del Central; pero además considerando la señal no tan positiva del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, el BCRA va a hacer caso a estas discrepancias y va a actuar en consecuencia de estas señales mixtas", añadió.



El economista Federico Furiase coincidió. "Por un lado, fuerte concentración de vencimientos de letras le pone un piso a la tasa de interés requerida para no inyectar pesos en el mercado mientras el BCRA intenta alinear las expectativas de inflación hacia la meta", dijo, a la vez que reconoció: "Pero el contexto de anclaje de las expectativas de devaluación frente al ingreso de dólares por las colocaciones de deuda de la nación , las provincias y las empresas por el sinceramiento fiscal y por la salida de la cosecha, ayudará a mantener el dinamismo de la demanda de letras, equilibrio que permitiría renovar buena parte de los vencimientos y controlar el impacto en los agregados monetarios".



Será la tasa que defina el Central la que determine el resultado de la licitación.



"El desafío pasará por incentivar una mayor demanda en los tramos más largos de la curva para estirar el perfil de vencimientos de letras del BCRA, para moderar la presión sobre la expansión monetaria en el corto plazo , algo que dependerá de la expectativa de baja de tasa en función de la capacidad del BCRA para alinear las expectativas de inflación hacia la meta", cerró Furiase.



Para los inversores, se trata de una novedad ya que será la primera vez en la que la Lebac no funcione como tasa de referencia. "El inversor minorista se queda afuera de este tipo de licitaciones, ya que la tasa de pases opera sólo en el mercado interbancario. Pero sin dudas, la licitación de hoy va a ser observada en términos del dinero en general, ya que el exceso de dinero por inyección de Lebac, luego es esterilizado por pases", señaló Persichini.



La tasa de Lebac, que supo estar en niveles de 38% el año pasado, ahora se está acercando a la Badlar, que se ubica en 20,25%. Esto obliga a los inversores a replantear sus estrategias para este año. "Por este achique de los spreads, ya hay quienes están optando por pasarse a bonos que ajustan por Badlar. Es una apuesta, ya que con la actividad en marcha se espera que se reactive el crédito y la tasa se mueva hacia arriba", dijo Persichini.