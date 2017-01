Tras el récord, el dólar se desinfló 14 centavos y cerró a $ 16,23

Tras haber saltado fuerte en una rueda con escaso volumen el miércoles, ayer el dólar retrocedió 14 centavos en el segmento minorista y terminó a $15,86 para la compra y $16,23 para la venta, según el precio promedio operado en la plaza y relevado por el Banco Central de la República Argentina.

Los operadores refirieron que el retroceso de ayer coincide con la falta de fundamentos en la suba de la previa. "Respondió a una momentánea circunstancia especial ocasionada por la falta de amplitud y profundidad que ha caracterizado durante los últimos años a nuestro mercado de cambios", dijeron en ABC Mercado de Cambios.

La decisión de quitar el plazo de 120 días para mantener inmovilizados los capitales ingresados al país también influyó y logró quitar presiones sobre la moneda estadounidense.

Además, el dólar operó en baja en el segmento mayorista, donde perdió 12 centavos y finalizó a $ 15,96. En el mercado paralelo el billete también cayó a $ 16,94.

"Valores máximos en $16,05 y mínimos en $15,91, indicaron la amplitud del recorrido del dólar. La divisa norteamericana operó con marcada fluctuación y mayor volatilidad en una rueda con algo más de volumen"‘, indicó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio al dar cuenta la evolución de la divisa en el segmento mayorista.

A ese nivel, el volumen negociado alcanzó los u$s 346,22 millones y en futuros del MAE sumó u$s 125,40 millones.

En el mercado de futuros del Rofex se operaron u$s 544 millones y los precios quedaron para fin de este mes a $16,21 (22,43%) para febrero a $16,48 (22,23%) y agosto $ 18,28 (22,29%).

"Los futuros abrieron ofrecidos pero rápidamente se negociaron demandados, aunque con subas inferiores al spot que redujeron las tasas implícitas entre 1 y 2 puntos porcentuales en toda la curva salvo el vencimiento del viernes", explicaron desde Global Agro.