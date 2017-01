Snapchat se prepara para salir a bolsa y prefirió al NYSE

Snap, la empresa matriz de Snapchat la popular red social entre adolescentes, ha elegido el New York Stock Exchange (NYSE) para lanzar su salida a bolsa. Esta elección deja afuera a Nasdaq, el mercado tecnológico, que buscaba canalizar las acciones de esta red social.

Esta previsto que Snap haga oficial a finales de semana la presentación oficial de su oferta pública de venta (OPV), que se concretaría finalmente en marzo.

Se espera que la valoración de Snap ronde entre los u$s 20.000 y u$s 25.000 millones. En noviembre, Reuters informó que la valoración de la compañía sería cercana a los u$s 23.000 millones, aunque el devenir de los últimos meses de su competencia y sus últimos movimientos terminarán de determinar el precio.

Y es que mientras que Snapchat ha seguido llegando a acuerdos con otras compañías e incluso ha abierto oficinas en territorio europeo para gestionar la publicidad fuera de EE.UU., Zuckerberg ha comido gran parte de su terreno lanzando las Historias en Instagram, que se han convertido en un auténtico éxito, y que ahora llegarán a la propia Facebook.

La llegada a la bolsa de Snapchat, promete ser la oferta pública más grande en los mercados de Estados Unidos, luego del lanzamiento de Alibaba, que en 2014 logró recaudar u$s 21.800 millones en Wall Street.

Facebook, Twitter y Linkedin son las redes sociales que han hecho su debut en los mercados desde 2011.