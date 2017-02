Snapchat sale a buscar u$s 3000 millones en la Bolsa de Nueva York

Después de mucha anticipación, la compañía tecnológica Snap Inc, matriz de la popular red social Snapchat, presentó ayer los documentos a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para llevar a cabo una oferta pública inicial o IPO, por sus siglas en inglés.

La empresa señaló que postuló para listar una acción común clase A en la Bolsa de Nueva York, la plaza bursátil más importante del mundo, para ser transada bajo el nemotécnico "SNAP". A través de esta operación, en la que participaron los bancos Barclays y Credit Suisse, Snap Inc busca recaudar hasta u$s 3.000 millones.

Además, según reportó la compañía, la aplicación Snapchat, que permite compartir microvideos en formato de historia y enviar mensajes, comenzó a producir ingresos significativos en 2015, lo que podría elevar el interés en la nueva acción.

Según señalaron fuentes cercanas al tema, existe la posibilidad de que la IPO se concrete a en marzo de este año, aunque aún no se conocen detalles sobre los tiempos que proyecta la compañía para el proceso.

Además, ese debut podría ubicar el valor de la compañía entre los u$s 20.000 millones y los u$s 25.000 millones, agregaron, lo que convertiría a Snap en la IPO tecnológica estadounidense más valiosa desde Facebook.

La anterior valorización de la compañía se dio luego de una ronda de levantamiento de capital en mayo, lo que arrojó una cifra de u$s 17.800 millones.

Acompañando el anuncio, Snap Inc hizo públicos algunos de sus detalles financieros por primera vez. En 2016, indicó, la empresa generó u$s 404,5 millones en ventas, marcando un significativo salto frente a los u$s 58,7 millones que consiguió en 2015.

También el año pasado, la firma registró pérdidas netas por u$s 514,6 millones, superando la suma de u$s 372,9 millones que registró doce meses antes.

Muchas startups tecnológicas están evitando una oferta pública inicial de acciones. Destacadas compañías jóvenes como Uber Technologies siguen encontrando inversores ricos que las ayudan a retrasar su debut en los mercados públicos.

Entre las compañías tecnológicas que vendieron sus acciones en los mercados públicos por primera vez en 2016, el tiempo promedio desde su fundación hasta llegar a una OPI fue de 10 años, según una investigación del catedrático Jay Ritter de la Universidad de Florida. Durante el apogeo de las empresas puntocom en 1999, el promedio era de cuatro años.

Y luego está Snap, que si sale a bolsa en los próximos meses según lo esperado, cumplirá seis años desde su fundación.

Snapchat recién está empezando a generar ingresos a través de la publicidad en su aplicación. Esto le daría un gran margen para crecer como compañía pública.

Cuando Facebook salió a Bolsa en el 2012, la compañía contaba con ingresos de u$s 5100 millones. Se espera que Snapchat genere u$s 940 millones en ingresos publicitarios este año, según pronósticos de eMarketer.

La compañía es lo suficientemente pequeña como para que el aumento de los ingresos sea inevitable y ése puede ser el mayor atractivo para los inversores de una IPO.