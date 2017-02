Se recuperaron las inversiones de cartera de no residentes

Según el Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), en enero el saldo de inversiones directas de no residentes en el país fue de u$s 247 millones, lo que significó un aumento del 71,5% con respecto al registro de enero de 2016. Sin embargo, la cifra del último mes solo representó un 87% del saldo de diciembre del año pasado, que fue de u$s 283 millones.

Por el lado de las inversiones de no residentes en portafolios financieros, enero mostró un saldo positivo de u$s 160 millones, ya que ingresaron u$s 270 millones al mercado financiero pero salieron u$s 110 millones. De todos modos, el resultado positivo del primer mes del año compensó casi totalmente a la caída de u$s 175 millones registrada en diciembre de 2016.

Este movimiento es habitual en los mercados de capitales, debido a que, por una cuestión relativa a los balances contables, los fondos de inversión del exterior suelen retirar su liquidez de los mercados externos en diciembre y vuelven a invertir en el primer mes del año.

En el rubro utilidades y dividendos, enero arrojó un resultado negativo de u$s 53 millones, ya que los ingresos sumaron u$s 15 millones pero no alcanzaron a contrarrestar a los egresos, que totalizaron u$s 68 millones. Este resultado se sumó al saldo negativo de u$s 3106 millones que se registró durante todo 2016, luego de varios años con saldos insignificantes explicados por las trabas para la remisión de dividendos al exterior. De todos modos, el número del primer mes de este año resultó el más bajo de los últimos 12 meses.