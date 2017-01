Qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir en la Bolsa porteña

Las opciones para los ahorristas a la hora de elegir a dónde destinar el dinero son muchas y las dudas antes de tomar una decisión se multiplican. Cuando se decide ingresar al mundo bursátil, primero hay que atravesar varios mitos y en el imaginario de muchas personas está presente la idea de que quien invierte en acciones o bonos es alguien con mucho poder adquisitivo.

Cronista.com consultó a distintos referentes del mercado que detallaron una serie de recomendaciones antes de ingresar en el mundo bursátil.

El asesoramiento profesional es uno de los puntos principales que resaltan los analistas. La información antes de tomar decisiones es una de las claves que ayuda a reducir la incertidumbre.

“No hay que subestimar la importancia de un buen bróker, y la confianza en su oficial de cuenta, que lo ayude a tomar decisiones financieras y armar una estrategia acorde a un determinado horizonte de inversión y riesgo. Es importante que le explique y entienda las ventajas y riesgos de cada instrumento”, indicó Sabrina Corujo, research manager de Portfolio Personal.

Otra de las recomendaciones para los inversores es “mantener una cartera diversificada. A la hora de tomar decisiones de inversión es importante considerar los siguientes aspectos; tipos de activo, plazos de inversión, moneda y liquidez”, explicó Maximiliano Gilardoni jefe de ventas de retail de Balanz Capital.

En este sentido Corujo también destaca la importancia de la diversificación y agrega que “hay premisas básicas que se respetan. Una de ellas apunta a mayor rentabilidad, mayor riesgo, y la otra es mayor diversificación menor riesgo. Poner todos los huevos en la misma canasta, como se dice popularmente, no es un buen consejo. Hay épocas en las que el mercado paga ser selectivo, y no son pocas”.

Una opción atractiva para los inversores que realizan sus primeros pasos en el mercado de capitales, los fondos comunes de inversión son una opción interesante. Administrados por profesionales, permiten diversificar la cartera adaptándose a los distintos perfiles de riesgo de cada inversor, destacan los analistas.

Las opciones de inversiones son variadas pero también los perfiles de cada ahorrista. Todos los instrumentos no se adaptan de igual manera con todas las personas. Para eso es importante conocer el perfil. Esto determinará su grado de aversión al riesgo. “No es bueno forzarse a tomar posiciones con un nivel de riesgo que no se sienta cómodo. No todos los instrumentos son aptos para todos los inversores, y no está mal reconocerlo y aceptarlo”, destacan desde Portfolio Personal.

Lo que no hay que hacer

La volatilidad es una de las características de muchos instrumentos de inversión que se negocian en la bolsa porteña. Es por ello que “no hay que dejarse llevar por las euforias de mercado. A la hora de invertir debe prevalecer el sentido racional por sobre los sentimientos”, sostiene Gilardoni y agrega que “a la hora de armar una cartera de largo plazo, nunca es conveniente elegir 100% de activos en pesos. Teniendo en cuenta las experiencias locales pasadas, siempre es bueno mantener una porción de la cartera en activos dolarizados”.

Además, si un cimbronazo sorprende al inversor lo peor que puede hacer es entrar en pánico. “El pánico es uno de los peores enemigos de las posiciones financieras. Suele llevar a decisiones erróneas en la mayoría de los casos. Tener la mente fría suele identificarse como señal de madurez del inversor”, afirmó Corujo.

Otra de las cosas a tener en cuenta es que en momentos en especial en donde la volatilidad crece, una buena estrategia es fijar stop loss y stop gains para posiciones en particular en renta variable, y respetarlas.