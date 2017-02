Por colocaciones de deuda, repuntó en enero el ingreso de dólares en Brasil

En enero, el saldo cambiario en Brasil cerró con una variación positiva de u$s 3664 millones, como resultado de una entrada neta de u$s 1595 millones en la cuenta financiera sumada a un superávit de u$s 2069 millones en las cuentas comerciales, según datos publicados por el Banco Central de Brasil. De acuerdo a Valor Económico, este fue el mejor resultado desde noviembre, y el mayor saldo para el mes de enero desde 2015.

La reanudación de las emisiones de bonos en el extranjero ayudó a aumentar el flujo de caja. En lo que va de este año, las empresas Petrobras, Raizen, Fibria, Embraer, Rumo Logística y Vale han colocado bonos en el extranjero. En la Bolsa de San Pablo también esperan más movimiento. El CEO del Bovespa, Edemir Pinto, estimó que unas 17 empresas accederán al mercado durante este año y adelantó que en 2017 "las empresas brasileñas moverán cerca de 25 mil millones de reales en ofertas de acciones".

En los primeros días de febrero, la tendencia del saldo cambiario parece revertirse. Hasta el tercer día de este mes, el saldo de cambio era negativo en u$s 1805 millones, como consecuencia de una salida neta de u$s 2086 millones en la cuenta financiera y una entrada neta de u$s 281 millones en la cuenta comercial. De todos modos, en el año, el saldo cambiario es positivo en u$s 1859 millones, frente a un superávit de u$s 1435 millones en el mismo período del año pasado.

Con el flujo de cambio positivo, el Banco Central brasileño volvió a comprar, el 2 de febrero, u$s 850 millones en la subasta de dólar y los bancos redujeron su posición corta en dólares en el mercado spot desde u$s 24.541 millones en diciembre hasta u$s 20,693 millones en enero.