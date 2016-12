Petrobras mejorará su oferta tras freno de CNV por canje de Pampa

La Comisión Nacional de Valores rechazó el canje de acciones propuesto por Pampa Energía sobre las acciones residuales de Petrobras Argentina, lo que provocó un alza del 10% en este último papel y una caída del 2% en Pampa.



Luego de que varios accionistas se presentaron a denunciar la posición abusiva de la compañía, anteayer, fuera del horario de mercado, la CNV decidió poner un freno a esa oferta. "Ahora se abre una nueva luz de esperanza de que le ofrezcan lo mismo que en el canje anterior, de hace dos meses, por lo que la acción de Petrobras tenderá a subir. No subió más porque Pampa puede apelar esta decisión en la Justicia, discutirla o realizar una nueva oferta", advierten desde el equipo de Inversores de Futuro Bursátil.



Según pudo saber este diario, Pampa no judicializará ni apelará la medida, sino que ofrecerá un mejor precio al 10% de los accionistas que no entraron al canje. En la City porteña estiman que la nueva oferta que realizarán puede estar a tono con la primera que habían realizado.



"La CNV actuó en forma rápida y correcta, lo que mejora las expectativas de los tenedores de PESA y empeora un poco el negocio de Pampa. La segunda oferta de Pampa había sido inferior a la primera: la relación de canje era mas perjudicial para los tenedores de PESA en el segundo intento de canje que en el anterior. Y la CNV lo frenó. Por eso bajó el papel de Pampa ayer y subió el de Petrobras", detallan en Futuro Bursátil.



Quienes no aceptaron la primer oferta pudieron haber pensado que ocurriría lo mismo que con los casos de Acindar o Alpargatas, cuando la segunda oferta superó a la primera, pero aquí ocurrió lo contrario.

Vericuetos del deal

Un conocedor del mercado da su óptica: "Pampa le compró muy barato (2,5 veces Ebitda) a un accionista agobiado por su propia corrupción (APBR) el 67% de su participación en PESA. Por normativa argentina estaba obligada Pampa a ofrecer el mismo precio en una OPA a los minoritarios de PESA. Los directores independientes de Petrobras Argentina votaron en contra de la OPA después de analizar cuatro valuaciones de valuadores contratados por Pampa y PESA. Sin embargo, accionistas minoritarios como el FGS Anses decidió vender al mismo valor bajo del accionista acusado de corrupción (Petrobras Brasil)".



En la ANSeS se defienden: "El mercado tiene un regulador, y no es el FGS. Si la transacción es legal, los minoritarios tienen que analizar qué alternativa es la que más conviene (cash, Pampa, o no hacer nada y ser fusionado a futuro). De acuerdo a la legislación vigente, es irrelevante que la acción tuviera un precio más alto en el pasado, fuera del período que la ley de OPA toma en cuenta".



Si ANSeS se quedaba en Petrobras, debía ir a un canje no voluntario, al arbritrio de Pampa. Cuando lo miraron técnicamente, vieron que no era conveniente. La alternativa del FGS era tomar el cash o con ese dinero aumentar la participación en Pampa, donde ya tienen el 18% y cuatro directores, con lo que no tenía sentido irse al 23%.



Pampa Energía aclaró que "la resolución no tiene ningún efecto, ni cuestiona en modo alguno la adquisición del control accionario ya perfeccionada, sino que se limita exclusivamente a cuestionar la relación de canje del 9,6% de las acciones, que se encuentran fuera del control de Pampa, propuesta para la fusión de ambas compañías, en el marco de una reorganización de Pampa, como accionista controlante, de su subsidiaria Petrobras".