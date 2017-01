Para inversores: en qué acciones conviene invertir en la nueva era Trump

Donald Trump asumió el viernes pasado y ya puso en marcha su proyecto de país en que prevé drásticos cambios en comparación con su antecesor Barack Obama. El tema migratorio es uno de los puntos clave y más resonantes por la dureza de sus declaraciones y promesas como la de cerrar las fronteras. Sin embargo el tema económico es otro de los puntos clave que en el mundo se siguen de cerca y por el impacto directo o indirecto que puede tener en cada una de las personas.

En este contexto los inversores desde hace unos meses, y sobre todo después de los resultados de las elecciones en noviembre realizan cambios en sus carteras para cubrirse y salir lo más “victoriosos” posibles en el 2017.

“Las acciones que mejor desempeño van a tener en 2017 con Trump como presidente van a estar en el grupo de las empresas pequeñas de valor, ya que serían las más beneficiadas por los recortes impositivos propuestos, por tener mayor porcentaje de ingresos generados localmente y en consecuencia tributar mayormente en EEUU”, sostiene Ezequiel Zambaglione, head de research de Puente.

En este sentido, desde la banca de inversión recomiendan invertir en ETFs que ayudan a diversificar riesgos propios de las compañías, especialmente para inversores minoristas que no acceden a asesoramiento financiero.

“Los aranceles comerciales anti-China podrían beneficiar a las áreas de la industria estadounidense que han sufrido por la competencia del gigante asiático, como el sector acerero. Además, la intención de fomentar la obra pública por parte de Trump podría dar un impulso a las empresas de construcción nacional” sostiene Rubén Pascuali, analista de Mayoral Bursátil.

En lo que va del año el índice Dow Jones se mantiene en una posición neutra con una ínfima perdida de 0,1%. Pese a que Trump ya dio indicios sobre cuál será la línea económica que mantendrá sobre su gobierno, los inversores aún se mantienen cautos.

De todos modos el discurso ultranacionalista con el que asumió el nuevo presidente y que pronunció en las escalinatas del Capitolio estadounidense hacen pensar que las empresas de ese país y dedicadas al consumo junto con los bancos podrían ser una de las más beneficiadas.

Gustavo Ber, analista bursátil y titular de estudio Ver sostuvo que “en vista a las agresivas políticas fiscales (con efectos también en la política monetaria) y la clara preferencia por el mercado doméstico que impulsaría la gestión de Trump, los sectores más favorecidos serían bancos, infraestructura, energía y salud”.

En referencia a los bancos, Zambaglione destacó que “además de aumentar la intermediación por el mayor nivel de actividad, también se verían beneficiados por las mayores tasas, ya que podrían aumentar sus márgenes de intermediación. Ahí la alternativa es el ETF XLF, con exposición a todo el sistema, y si no sería bueno combinar un banco comercial como Wells Fargo (WFC) y uno de inversión como el J.P. Morgan (JPM)”.

Al diferenciar por sectores y acciones a tener en cuenta, Ber recomienda poner la lupa sobre el rubro bancario con Citigroup, JP Morgan y Bank of America. En el sector salud las empresas recomendadas son Pfizer, Merck y Abbott Labs. En tanto, en el rubro infraestructura, las preferidas son Freeport, United States Steel Corp y Caterpillar. Por último en materia de energía las compañías seleccionadas como las preferidas para el 2017 son ExxonMobil, Chevron y Schlumberger.

En otro orden, las empresas tecnológicas también son una opción interesante, coniciden en el mercado. “El sector de Tecnología (XLK) se puede ver beneficiado en caso que Trump lleve adelante alguna medida para repatriar capitales, ya que es el sector que mayor liquidez poseen en el exterior, el máximo exponente es Apple”, dijo en analista de Puente.

Además, otro sector a tener en cuenta es el del “conglomerado militar-industrial estadounidense, integrado por los grandes contratistas de defensa. Los fabricantes de armas y otros equipos, podrían verse beneficiados si tomamos en cuenta las promesas de aumentar el gasto en defensa”, indicó Pascuali.

Las designaciones de Trump dentro de su gabinete también son indicios claros de cuál será su línea económica y que los inversores tienen que tener en claro antes de tomar decisiones sobre lo que harán con sus ahorros.

Para la secretaría del Tesoro, Trump se inclinó por Steven Mnuchin, un ex directivo del grupo de banca de inversión Goldman Sachs y ex presidente de un banco considerado una “máquina” de ejecuciones hipotecarias. Además fue productor en Hollywood. Está cuestionado por su gusto por asumir riesgos y ya adelantó que no habrá baja de impuestos para los ricos, sino para la clase media, y que cambiará la reforma financiera de Obama.