Más allá del blanqueo, fondos cerrados buscan sumar a aseguradoras

Queda poco más de un mes para que finalice el plazo que impone la ley para adherirse al sinceramiento fiscal. En la recta final, las administradoras de fondos comunes cerrados – creados especialmente para ofrecer un instrumento de inversión que canalice el capital del blanqueo hacia la economía real– han comenzado a afinar sus lápices y apuestan a incluir también entre sus cuotapartistas a inversores institucionales.

Por eso, ya han solicitado a las cajas previsionales provinciales y a la ANSES que suscriba a estos instrumentos, que plantean proyectos millonarios para invertir en sectores como el real estate, el agro y las energías tradicionales y renovables.

También buscan captar los fondos de las compañías de seguros, habituales players del mercado de FCI. Sin embargo, con estos últimos encontraron una traba administrativa que los limita de poder apostar por este tipo de instrumentos.

Concretamente, las aseguradoras plantean que los FCI cerrados –que tienen un plazo de inmovilización del capital de cinco años– al no poder asegurar una cotización periódica y liquidez de negociación en el mercado secundario, dudan si la suscripción en los mismos puede ser computado para los Ratios de Liquidez, como el Estado de Cobertura (ítem que corresponde a cubrir los pasivos que la aseguradora tenga con sus asegurados, reaseguradoras y otros compromisos técnicos).

"Hoy los fondos cerrados no son computados como capitales mínimos, con lo cual ninguna compañía de seguros va a invertir, agarrar parte de su cartera de seguros y destinarla a fondos cerrados, si es que no les computan como capitales mínimos, porque sino estaría descapitalizando a la empresa", explicaron desde una administradora de fondos cerrados, que, al igual que otros jugadores de la industria, ya hizo una presentación en la Superintendencia de Seguros para que se revea este punto.

Los fondos cerrados por el blanqueo incluyen a tres tipos de cuotapartistas: por un lado, los blanqueadores propiamente dichos, por otro lado otros inversores particulares – siempre que cumplan con el piso mínimo de suscripción de u$s 250– y por último, los inversores institucionales.

Debido a las demoras en las aprobaciones de estos fondos, las administradoras dudan de que estos instrumentos tengan el éxito esperado entre aquellos que aún no han optado por blanquear y por eso apuestan a la pata institucional para poder llevar adelante sus proyectos.

De la treintena de fondos que se habían presentado en el último trimestre del año pasado, hasta ahora sólo nueve cuentan con el visto bueno de la CNV. Unicamente el fondo de real estate Casas Arg, de Allaria Ledesma, consiguió suscribir antes del plazo del 31 de diciembre y colocó casi u$s 30 millones.

El fondo de infraestructura, de gas natura y energía, Gainvest comenzó la semana pasada su suscripción. "Estamos conformes con lo que ya se ha suscripto en nuestro fondo de parking y ahora comenzamos la tarea de dar a conocer a los inversores nuestro fondo, que es un instrumento distinto que permitirá invertir en la matriz energética del país", explicó Julio Rodríguez, marketing manager de esta administradora.

Otros fondos han decidido demorar su suscripción para las próximas semanas, de manera de captar a los blanqueadores de último momento. Es el caso, por ejemplo, del fondo de Agro de First Capital Markets. "Todavía tenemos que luchar con los contadores, que con tal de cobrar sus honorarios, les sugieren a los blanqueadores que paguen la penalidad del 15%. Es un disparate porque si apuestan por un FCI cerrado como el nuestro, no sólo se ahorran esa multa, sino que pueden ganar con una rentabilidad de por lo menos el 6% anual en dólares", explicó Miguel Arrigoni, CEO de la firma.

Consultatio hará en los próximos días el lanzamiento oficial de su fondo que apostará por oficinas en el segmento premium. "Hasta ahora, nuestro fondo de parking ya tiene u$s 30 millones y esperamos en la etapa de suscripción propiamente dicha alcanzar por los menos los u$s 50 millones", afirmó Cristian Lopez, CEO de Consultatio Asset Management. "Va haber en los últimos días el rezago de mucha gente que no logró decidir si blanquear o no antes de fin de año y que va a terminar optando por un fondo, no sólo para evitar pagar la penalidad de 15%, sino porque se trata de un vehículo complementario, con una renta atractiva", aseguró.