Los bancos sufren un exceso de billetes para los que no tienen uso Crecen 50% interanual los billetes y monedas en manos de entidades, 30% en lo que va de enero. Es porque el BCRA ya no les toma los billetes excedentes. Para los bancos son un problema, porque lo que sobra de retiros, préstamos y otros usos, tiene rendimiento cero: no puede ir a letras, pases ni bonos.