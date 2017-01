Lejos de su récord, el dólar terminó la semana en baja a $ 16,05

El dólar minorista retrocedió 18 centavos y terminó la semana en los 16,05 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

De esta forma, la cotización del billete borró las ganancias que lo llevaron a tocar un nuevo récord el pasado miércoles, cuando alcanzó un techo de $ 16,37.

El dólar mayorista también mostró un comportamiento similar, al perder 13 centavos hasta los $ 15,81.

El dólar Banco Nación (BNA) terminó en baja a $ 16, mientras que el dólar blue operaba en baja a $ 16,85.

El total operado ascendió en el segmento de contado a u$s 392,756 millones, a los que hay que agregar otros u$s 137,60 millones operados en el mercado de futuros.

"La oferta de dólares prevaleció en todo el desarrollo de la sesión ejerciendo una presión sobre los precios que reaccionaron acomodándose en un rango inferior al de ayer", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Ayer, el Gobierno dio marcha atrás con el último resabio del cepo y autorizó la compra de dólares en efectivo sin límite.

Hasta ahora, los topes que regían para la compra o venta de moneda extranjera en efectivo eran de u$s 2500 mensuales para residentes y de u$s 10.000 para no residentes.