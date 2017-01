Las reservas internacionales treparon a su mayor nivel en cuatro años y medio

Las Reservas Internacionales finalizaron en u$s 46.632 millones, aumentando u$S 6.748 millones respecto al día hábil anterior. De esta forma el nivel es el más alto en cuatro años y medio.

“En el día de la fecha se produjo un ingreso por emisión de Bonos Internacionales de la República Argentina con vencimiento 2022 y 2027 por u$s 6.859,3 millones”, destacó el Banco Central. Está fue la principal causa del alza de las reservas.

Además, la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de u$s 18 millones.

En tanto, en el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación. Por último, se realizaron pagos por operaciones cursadas a través del sistema SML por u$s 3 millones y otros pagos por u$s 23 millones.