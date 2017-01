Lanzan fideicomiso financiero para financiar paquetes turísticos en cuotas

Almundo comenzó ayer un roadshow en la City porteña para captar $50 millones en un fideicomiso financiero. La agencia de turismo virtual busca conseguir liquidez para aumentar su capacidad de financiación.

Juan Pablo Lafose, CEO de la compañía, explicó: "Hoy la financiación para comprar un viaje es imprescindible y ha habido en lo últimos años mucha fluctuación de los bancos respecto a las cuotas. Hay momentos en que los bancos están muy activos, otros en los que no. Entendemos es que tenemos que tener todas las opciones disponibles para poder financiar a nuestros clientes. Esto es un primer paso en ese sentido".

El instrumento será emitido en pesos por un plazo de 12 meses, con una tasa que ofrece 3 puntos por encima de la Badlar, lo que da un rendimiento mínimo de 23% y un tope de 33%.

El fideicomiso estará respaldado con la cuenta corriente que tiene la compañía con la tarjeta de crédito Visa. " No hay que olvidar que Visa Argentina pertenece a Prisma, cuyos dueños son todos los bancos argentinos, con lo cual el grado de solvencia es altísimo. No es el cupón, sino es la liquidación de ese cupón: el cupón ya está aprobado para cobrar, que se paga cada 25 días", dijo Luis Alberto Dubiski, de First Corporate Finance, una de las colocadoras.

Los inversores pueden suscribir desde $5.000. "Obviamente lo que se espera es que entren los inversores institucionales: fondos comunes y compañías de seguros. Pero este fideicomiso está habilitado también para que entren personas físicas, porque los montos son pequeños", dijo Dubiski y añadió: "Esto es bueno que se difunda para que los inversores personas físicas tengan otras alternativas a los plazos fijos. Pueden comprar esto y por montos bajos no entran en el tramo competitivo".

La incitativa surgió a fines de 2015, cuando en Al Mundo vieron una explosión de sus ventas, en línea con las expectativas de devaluación a partir del cambio de gobierno. "Generar este canal para financiarnos no era una necesidad, sino un deseo y ahora, con las aguas más calmadas creemos que podemos dar este paso en el mercado de capitales", aseguró Francisco Vives, CFO de la compañía.

"En estos últimos meses, con la baja de inflación y por ende la baja de las tasas, y en algún punto una cierta previsibilidad mayor en relación al contexto macroeconómico nos ayudaron a pensar en herramientas de este tipo", coincidió Lafose.

Esta puede ser una de las primeras incursiones de la compañía en el mercado de deuda local. "Creemos que esta emisión y las subsiguientes son parte de un camino que hemos iniciado, que nos permiten conocer cómo funciona el mercado de capitales argentinos y proyectar otras formas de financiamiento a la larga, como una tarjeta propia", cerró Vives.