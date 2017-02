La FED anticipa una pronta suba de tasas y critica los planes fiscales de Trump

Miembros de la Fed consideran que las tasas estadounidenses de interés pueden subir “bastante pronto” pero se mostraron inquietos por los planes fiscales del presidente Donald Trump, según la minuta de la última reunión de política monetaria.



En el texto divulgado hoy, los miembros de la Reserva Federal (Fed) dicen que no hubo demasiados cambios desde la reunión realizada en diciembre, cuando dieron señales de que durante 2017 habrá probablemente tres aumentos de las tasas.



Reafirmaron que esos aumentos serán graduales, en la medida en que la economía estadounidense siga creciendo moderadamente, según ese documento que refleja las discusiones del Comité de política monetaria de la Fed (FOMC) mantenidas del 31 de enero al 1° de febrero.



No obstante dijeron seguir viendo ‘sostenidas incertidumbres‘ acerca del momento y el impacto de las posibles aumentos de gastos públicos y recortes de impuestos que la administración de Trump dice estar preparando.



En la minuta, miembros de la Fed dijeron temer que cambios de ese tipo hagan disparar la inflación.



El documento muestra divisiones entre quienes vislumbran riesgos inflacionarios, lo cual tornaría peligroso demorar el aumento de las tasas, y quienes consideran prudente esperar el impacto que puedan tener las futuras medidas económicas de Trump.



En su reunión, que fue realizada un par de semanas después de la investidura de Trump, el FOMC reafirmó que sigue considerando realizar apenas ‘ajustes graduales‘ a las tasas para alcanzar la meta de 2% de inflación.



No obstante varios integrantes consideraron ‘apropiado aumentar bastante pronto la tasa de fondos federales‘ si el mercado laboral y la inflación siguen el curso esperado.



Esta minuta aumenta la expectativa de que las tasas de interés sean aumentadas en la reunión que mantendr el FOMC los días 14 y 15 de marzo.



El debate en la Fed es alimentado por ‘la sostenida incertidumbre sobre el tamaño, composición, y calendario de los posibles cambios fiscales o de otras políticas y sus efectos netos en la economía y la inflación‘, dice el texto.



Llevar ‘algo de tiempo‘ evaluar esas consecuencias, dijeron miembros de la Fed.



Empresarios en contacto con la entidad dieron cuenta de su creciente entusiasmo por la posible rebaja de impuestos a las compañías.



Esa expectativa así como el prometido aumento del gasto público, han estimulado la incesante alza de Wall Street desde que Trump ganó las elecciones del 8 de noviembre.



Empero algunos miembros de la Fed advirtieron que esos cambios ‘podrían no concretarse‘. Políticas de ese tipo ayudan al crecimiento pero también al alientan la inflación.



Otros consideraron que la incertidumbre no debería bloquear el aumento de las tasas.



Algunos miembros señalaron el riesgo de tomar una decisión ‘anticip ndose a propuestas políticas que podrían no concretarse o que si se concretan, podrían generar resultados diferentes a los esperados para la economía y la inflación‘, dice el texto.



Miembros de la Fed dijeron advertir un alto riesgo de que la tasa de desempleo (actualmente en torno a 4,8%) caiga demasiado; especialmente si la economía crece m s de lo esperado. Eso implicaría que la Fed ‘podría necesitar aumentar las tasas m s r pidamente...para contener las presiones inflacionarias‘, dicen las actas.



En contrapartida, algunos integrantes dijeron que los precios podrían tener presiones a la baja y en consecuencia ‘habría bastante margen de tiempo para responder si hay señales de que emergen presiones inflacionarias‘.

FUENTE: Agencias Buenos Aires