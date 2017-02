Invertir en Vaca Muerta desde $ 25.000 y ganar 25% en dólares

El crowfunding inmobiliario llegó a la Argentina, lo que representa un cambio de paradigma en el mercado del real estate, porque el ahorrista puede acceder a cuotapartes de proyectos en cualquier parte del mundo. Mediante este sistema de financiamiento colectivo, el inversor pone desde $ 25.000 para entrar a un activo valuado en dólares.



Una de las oportunidades que ofrece esta modalidad es la inversión en Vaca Muerta, más precisamente en Altos de Añelo, un edificio de departamentos situado en el corazón de Añelo, centro de explotación de la mega reserva petrolífera-gasífera.



La propuesta consiste es invertir en conjunto con un grupo de inversores con el objetivo de adquirir departamentos terminados, totalmente equipados en uno de los mejores complejos de vivienda de Añelo.

El precio de lista es de u$s 2300 el metro, pero por este sistema se entra a un valor de u$s 1825, lo que representa un 15% de descuento sobre precio de lista. Los departamentos poseen un contrato de alquiler por 24 meses en dólares donde el inquilino paga u$s 25 el metro, por lo que la renta estimada para el inversor ronda entre el 25 y el 35% anual, en un contrato a dos años.



Añelo se ubica a 100 kilómetros de la capital de Neuquén, centro operativo y logístico de las principales empresas petroleras, razón por la cual la demanda inmobiliaria para alojar tanto a operarios como ejecutivos de la industria crece a tasas sostenidas desde hace 15 años. Se trata de la ciudad con mayor aumento poblacional en la región, aproximadamente un crecimiento del 1000% en 15 años.



Hoy en día la oferta inmobiliaria en la zona es muy escasa y la demanda la supera con creces, principalmente por la falta de desarrollos residenciales y sumado a ello los pocos edificios, condominios o casas existentes en gran medida no cumplen con los requerimientos constructivos sindicales.



Actualmente los precios por metro cuadrado en algunos desarrollos alcanzan los valores de las zonas premium de la Capital Federal como Palermo o Puerto Madero con precios que superan los u$s 3000. El precio por alquiler de departamentos es el más elevado de la Argentina, donde se llegan a pagar hasta $ 35.000 mensuales por departamentos de menos de 50 metros.



Hoy en día por la crisis internacional del petróleo, con el precio del barril más bajo en los últimos 10 años, no se vio afectado el precio de los alquileres.



"Entendemos es el mejor momento para comprar unidades de vivienda en el lugar, ya que se proyecta un repunte del precio del barril y por lo tanto un incremento en la explotación y la demanda inmobiliaria", precisa Damián Lopo, director de Crowdium.